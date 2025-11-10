Βορίδης για Σαμαρά: «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό»

Τη χθεσινή συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά αλλά και για τα όσα είπε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την περασμένη Παρασκευή για τις παράνομες επιδοτήσεις των αγροτών μίλησε ο Μάκης Βορίδης το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Μου φαίνεται μια σωστή στάση ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συστατικό στοιχείο της ΝΔ».

Όπως σχολίασε ο πρώην υπουργός, τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί.

Για τα όσα δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός για το ότι έχει «μετατραπεί η ΝΔ σε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη», ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η ΝΔ έχει μια σταθερή αναφορά σε συγκεκριμένα ιδεολογικά κείμενα που δεν μεταβάλλονται και τα οποία έχουν μεγάλη σημασία πως διαμορφώνουν κυβερνητικό πρόγραμμα.

Ερωτηθείς για το αν το κόμμα έχει χάσει ψηφοφόρους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι «παλαιότερα, η συζήτηση που γινόταν στο εσωτερικό της ΝΔ ήταν ότι το παιχνίδι όλο ήταν στο κέντρο και ότι πρέπει να μετακινηθεί και να βρει πώς θα απευθυνθεί στον κεντρώο ψηφοφόρο. Πλέον το πολιτικό περιβάλλον είναι πιο σύνθετο διότι πέρα από το να διεκδικήσει τους κεντρώους ψηφοφόρους πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς» επισήμανε και έφερε ως παράδειγμα το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης.

«Πλέον η εργασία που έχει να κάνει πολιτικά η ΝΔ είναι να απευθυνθεί ευρύτερα σε ακροατήρια που έχουν το καθένα διαφορετική ευαισθησία και ενδεχομένως διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό είναι κάτι που Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει με επιτυχία» δήλωσε ο κ. Βορίδης. Διευκρίνισε δε, ότι «μέχρι σήμερα πολιτικά ο πρωθυπουργός έχει κάνει κάτι που δεν έχει συμβεί, είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της δεξιάς στη μεταπολιτευτική ελληνική πολιτική ιστορία με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή της 8ετίας 1955-1963.

Για το αν ο κ. Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ ο κ. Βορίδης απάντησε: «Εγώ θεωρώ ότι αυτός που δεν μπορεί να βρίσκεται στη ΝΔ είναι κάποιος που έχει στρατηγική διαφοροποίηση από τη ΝΔ. Αυτό δεν είναι στρατηγική διαφοροποίηση του Σαμαρά».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τα όσα δήλωσε την περασμένη Παρασκευή στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «όλο αυτό το διάστημα ένας άνθρωπος δεν είπε "ρε παιδιά τι λέτε για το Βορίδη", υπάρχει νόμος που επιβάλει η κατανομή των βοσκοτόπων να γίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης».

Όπως εξήγησε, την περίοδο που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξής είχε να ασχοληθεί με μια σειρά προβλημάτων διευκρινίζοντας πως για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ειδικό θέμα της κατανομής των βοσκοτόπων υπάρχει ο πρόεδρος.

«Ο κ. Βάρρας δεν εισηγήθηκε τίποτα και κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ότι η τεχνική λύση είναι παράνομη, μα αφού ο νόμος το έλεγε» σχολίασε ο κ. Βορίδης υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος έκανε την επιλογή του και ζήτησε την παραίτησή του.

