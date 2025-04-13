Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ: Βαθιά θλίψη για τις απώλειες ζωών στην ουκρανική πόλη Σούμι

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων

ΥΠΕΞ

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πόλη Σούμι την Κυριακή των Βαΐων, εκφράζει με ανάρτησή του στο X το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Αυτή η βία πρέπει να τερματιστεί. Απαιτείται επειγόντως άμεση κατάπαυση του πυρός», σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ συλλυπητήρια Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark