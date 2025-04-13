Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πόλη Σούμι την Κυριακή των Βαΐων, εκφράζει με ανάρτησή του στο X το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Αυτή η βία πρέπει να τερματιστεί. Απαιτείται επειγόντως άμεση κατάπαυση του πυρός», σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

We express our sincere condolences to the families of the victims and wish full recovery to those injured.

This violence must come to an end. An immediate ceasefire is urgently needed. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 13, 2025

Πηγή: skai.gr

