«Όχι» σε προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή στη Νέα Αριστερά, κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής της.

Μετά την κατάθεση των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων προτάσεων από τον Αλέξη Χαρίτση και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη για συνεργασία με άλλα κόμματα της κεητροαριστεράς, ή μοναχική πορεία, υπήρξε παρέμβαση με τροπολογία από τον Ευικλείδη Τσακαλώτο και τον Νάσο Ηλιόπουλο, προκειμένου να αποφευχθεί η ρήξη.

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στην αρχική εισήγηση του Αλέξη Χαρίτση, που αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης Λαϊκού Μετώπου, διαλόγου με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και κοινοβουλευτικές συνέργιες.

Η τροπολογία που ενσωματώθηκε έλεγε «όχι» στις προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπερψηφίστηκε με ψήφους 80-57. Παράλληλα., ζητείται από τον ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στην αυτοκριτική του για το παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.