Φάμελλος: Επαναλαμβάνεται, δυστυχώς, με αυτή την κυβέρνηση το φαινόμενο μία φωτιά να σβήνει στη θάλασσα

Κριτική στην κυβέρνηση για τις φωτιές που συνεχίζουν και τον Οκτώβριο έκανε με δήλωσή του ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.



Παρότι μπήκαμε στον Οκτώβριο, ξεκινάμε τον μήνα με μία μέγα-πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Μία πυρκαγιά, η οποία ανέπτυξε μέτωπα σε μήκος 30 χλμ. με πολλαπλές επιπτώσεις και δυστυχώς και με θύματα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και την οδύνη μας για τους νεκρούς. Αλλά και τη συμπαράστασή μας σε όσους και όσες επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα μέτωπα. Πρώτη μας υποχρέωση είναι να συμβάλλουμε στο έργο τους.

Επαναλαμβάνεται, δυστυχώς, με αυτή την κυβέρνηση το φαινόμενο μία φωτιά να σβήνει στη θάλασσα.

Προφανώς είναι απαραίτητες οι εκκενώσεις των οικισμών και η προστασία των πολιτών, αλλά η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει σε ρόλο θεατή. Υπάρχει θέμα πολιτικών επιλογών, ας μην κρυβόμαστε.

Δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα:

-Η πολιτική πρόληψης δασικών πυρκαγιών, που πρέπει να στοχεύει ώστε να στοχεύουν στον περιορισμό του μεγέθους των πυρκαγιών και αυτό σημαίνει ενίσχυση και πόροι στη δασική υπηρεσία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν επενδύει στην πρόληψη.

-Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας και αντιπυρικών μελετών για τον συντονισμό των δυνάμεων κατασβεσης, για την εξασφάλιση προσβάσεων, υλικοτεχνικής υποδομής, συνεργασίας με δασικη υπηρεσία και αυτοδιοίκηση, αλλά και ο καλύτερος συντονισμός του πεδίου. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής, απαξιωμένα επίγεια μέσα και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέσα σε όλα αυτά τη ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2.500 εκπαιδευμενων πυροσβεστών σε ένα μηνα!!

Σήμερα προέχει η κατάσβεση και η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Και φυσικά μετά η αποκατάσταση και των περιουσιών αλλά και του περιβάλλοντος.

Δεν μπορεί όμως η χώρα να συνεχίζει αθωράκιστη μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Μια ισχυρή πολιτεία προϋποθέτει πολιτική αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί…»

