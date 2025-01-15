Μαρινάκης: Τα κόμματα να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα Τασούλα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και απαντώντας σε ερώτηση για την επιλογή του Κώστα Τασούλα για την προεδρική εκλογή, δήλωσε ότι με βάση τη διεθνή συγκυρία, αλλά και την κατάσταση η οποία υπάρχει στη χώρα μας το 2025, εκρίθη από τον Πρωθυπουργό, ότι χρειάζεται για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ένα πολιτικό πρόσωπο που εκλέγεται από τους πολίτες επί 25-26 συναπτά έτη, με κύρος και ενωτικά χαρακτηριστικά.

«Θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ενωτικά πρόσωπα έχουν όλοι οι πολιτικοί χώροι. Δεν ανήκουν οι έννοιες αυτές, της ενότητας, του κύρους, μονοπωλιακά σε κάποιον πολιτικό χώρο και έχει και η κεντροαριστερά και το κέντρο και η κεντροδεξιά», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990 και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 με την επανεκλογή του κ. Παπούλια, πρότειναν πρόσωπο από τον δικό τους πολιτικό χώρο και παράλληλα υπογράμμισε πως οι επιλογές πρέπει να κρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των προσώπων.

«Μιλάμε για τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος εξελέγη με ευρύτατη πλειοψηφία το 2019 και πολύ πιο σημαντικό για εμένα, είναι η επανεκλογή του το 2023 σε δύο διαδικασίες, του Μαΐου και του Ιουνίου επί τη βάσει της οποίας έκριναν οι βουλευτές, 270 και 249 στη δεύτερη και στην τρίτη διαδικασία, τη θητεία του ως πρόεδρος της Βουλής. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα να αμφισβητηθεί το κύρος του, η αξιοπιστία του, η ευρύτητα της γνώσης του, τα ενωτικά του χαρακτηριστικά», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε παρεμφερή ερώτηση και σε σχέση με την αντίδραση της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «μικρή» την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι μία ανακοίνωση ενός «μικρού» κόμματος, όχι ενός κόμματος που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών για κάτι περισσότερο, ενός «κόμματος διαμαρτυρίας». Τι σχέση έχει ο κ. Τασούλας, η πορεία του, η διαδρομή του, η παρουσία του ως Πρόεδρος της Βουλής, η όλη του εικόνα, ο σεβασμός στους πολιτικούς του αντιπάλους με την 'Ακρα Δεξιά; Την ημέρα μάλιστα που ψηφίστηκε μία τροπολογία για την χρηματοδότηση των Σπαρτιατών…», συμπλήρωσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ: «Είπε ότι παίζουμε με τους θεσμούς, ενώ χρησιμοποίησε τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να ρίξει μία κυβέρνηση, μαζί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και κατηγορούν το κόμμα, την Κυβέρνηση, που ψήφισε μία σειρά από τροπολογίες, των οποίων έκανε χρήση η Δικαιοσύνη, γιατί η Δικαιοσύνη αποφάσισε, για να μην είναι στην Βουλή ακροδεξιά μορφώματα, ως εγκληματικές οργανώσεις. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, η δράση η ποινική κάποιων. Αυτό έγινε με μία σειρά από πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Νομίζω ότι να βάζουμε την ταμπέλα της 'Ακρας Δεξιάς, σε πρόσωπα που έχουν μία μακρά διαδρομή, μόνο και μόνο να ρίξουμε τοξικά στοιχεία στη πολιτική αντιπαράθεση, δεν δίνει κάτι στην πολιτική αντιπαράθεση».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως το «όχι σε όλα» είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί το ΠΑΣΟΚ πέφτει δημοσκοπικά και κάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ξανασκεφτεί την στάση του, να αξιολογήσει το πρόσωπο, να σκεφτεί ότι δεν ανήκουν μονοπωλιακά στον δικό τους πολιτικό χώρο ενωτικά πρόσωπα.

«Έχει ο δικός τους πολιτικός χώρος ενωτικά πρόσωπα, αλλά έχει και ο δικός μας πολιτικός χώρος. Υπάρχουν, ξέρετε, και Νεοδημοκράτες και Κεντρώοι και Κεντροδεξιοί και Κεντροαριστεροί, οι οποίοι έχουν κύρος, έχουν ενωτικά στοιχεία. Γιατί, εντάξει το να ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ έναν πολιτικό προερχόμενο από τον δικό του πολιτικό χώρο, ήταν μία συναίνεση εκ του ασφαλούς. Η ουσιαστική, η ειλικρινής διάθεση για συναίνεση κρίνεται όταν αξιολογείς έναν πολιτικό σου αντίπαλο, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Βουλής που τον έχεις ψηφίσει τόσες φορές, το ξαναλέω, τρεις φορές….», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα ήταν προτιμότερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί με180 ή και με 200 ψήφους, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι σημαντική η ευρύτερη πλειοψηφία, αλλά πιο σημαντική είναι η συναινετική θητεία.

«Ο κ. Τασούλας θα κριθεί περισσότερο για το πόσο συναινετικός και ενωτικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι. Όπως ο κ. Τασούλας, έτσι και άλλοι πρόεδροι της Βουλής, παραπέμπω στην κ. Κωνσταντοπούλου το 2015, ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία. Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο θώκο, δεν απεδείχθη και τόσο συναινετική. 'Αρα ναι, σημαντική η πλειοψηφία, σημαντική η εκλογή, απευθύνουμε ξανά ένα κάλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα, να δουν πίσω από τις ταμπέλες, πίσω από τους διαχωρισμούς προηγούμενων δεκαετιών και να αξιολογήσουν το πρόσωπο και τον πρόεδρο της Βουλής. Γιατί δεν είναι ένας βουλευτής που είπε η αντιπολίτευση, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ψηφίστηκε ξανά και ξανά και να υπερψηφίσουν τον κ. Τασούλα», ανέφερε.

Για τους λόγους που δεν προτάθηκε ξανά η κα Σακελλαροπούλου και τι συνέβη με τη σημερινή συνάντησή της με τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε πως μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να συναντηθούν σε μια μέρα που δεν ήταν χαρακτηρισμένη απ' αυτήν την ανακοίνωση.

«Δεδομένου του γεγονότος ότι υπήρχε μια επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω τρία πράγματα. Πρώτον: Η κ Σακελλαροπούλου ήταν μια εξαιρετική ΠτΔ, τίμησε το θεσμό. Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι επελέγη ένα πρόσωπο με πολιτικά χαρακτηριστικά γιατί ήταν άλλες οι επιταγές του 2020, άλλες οι επιταγές του 2025. Ας δει κανείς τι έχει συμβεί στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα αυτά τα 5 χρόνια. Και το τρίτο που θέλω να πω, είναι ότι όπως είπαμε στην ανακοίνωση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, σκοπεύει να προτείνει συνταγματική αναθεώρηση , ο ΠτΔ, να έχει μια και μοναδική θητεία, 6ετούς διάρκειας», σημείωσε.

Σχετικά με αυτή την πρόταση της ΝΔ ανέφερε πως θα είναι μια θητεία για να μην υπάρχει το άγχος, η αγωνία, η συζήτηση, όχι από το ίδιο το πρόσωπο, από την κοινή γνώμη, της επανεκλογής.

«Είναι ένα πολύ τιμητικό αξίωμα, το κορυφαίο αξίωμα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που θεωρούμε ότι μια θητεία είναι αρκετή, είναι ικανή. Θα ήταν λίγο αντιφατικό, θα έλεγα υποκριτικό, ενώ έχεις προτείνει την επανεκλογή ενός προσώπου, να έρχεσαι λίγους μήνες μετά, και να λες «εγώ θέλω μια θητεία». Όλο αυτό λοιπόν, συνθέτει αυτή την απόφαση. Που σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητική, απορριπτική, για μια εξαιρετική Πρόεδρο όπως ήταν η κ. Σακελλαροπούλου», επισήμανε.

Σχετικά με την προεδρία της Βουλής και αν θα είναι επόμενος Πρόεδρος ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο. «Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να μάθουμε και το πρόσωπο του προέδρου της Βουλής», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

