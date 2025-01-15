Χάρης Δούκας: Σημαντική νίκη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η ανάκληση της «απαράδεκτης απόφασης» για το τέλος ταφής των απορριμμάτων

Για νίκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε λόγο ο Χάρης Δούκας, σχετικά με την εξέλιξη πάνω στο τέλος ταφής που είχε αποφασίσει να επιβάλει ο ΕΔΣΝΑ και που η αύξησή του είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους περισσότερους δήμους της Αττικής. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε:

«Μετά την άμεση και δυναμική αντίδρασή μας κατά του κεφαλικού φόρου, που ονόμασαν τέλος ταφής, ο ΕΔΣΝΑ (ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων) αναγκάστηκε να ανακαλέσει τις απαράδεκτες αποφάσεις του που επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τους δήμους και τους δημότες. Υποχρεώθηκε σε άτακτη υποχώρηση.

Πριν από λίγες μέρες, η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, με αρωγό τον περιφερειάρχη Αττικής, καταψήφισε την πρότασή μας για ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης. Σήμερα, υπό την κατακραυγή του κόσμου της αυτοδιοίκησης υιοθέτησαν την πρότασή μας και ανακάλεσαν αυτά που μέχρι χθες στήριζαν».

Όπως πρόσθεσε, «η Αυτοδιοίκηση, τώρα, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της για την άμεση κατάργηση του τέλους ταφής των απορριμμάτων με νομοθετική ρύθμιση, και τη γενναία χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους δράσεων για την ανακύκλωση».

