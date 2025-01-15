«Την ημέρα που η Βουλή αποφάσισε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος των «Σπαρτιατών», σε εφαρμογή διάταξης του Υπουργείου Εσωτερικών που είχε ψηφιστεί με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον δρόμο του πολιτικού κατήφορου και του βούρκου», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

«Η θλιβερή και κατάπτυστη δήλωση του κ. Τσουκαλά δεν μπορεί να καλύψει την πολιτική απόγνωση του ΠΑΣΟΚ, που αντί να λασπολογεί, θα όφειλε να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί δεν προτίθεται να ψηφίσει για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έναν πολιτικό, τον οποίο υπερψήφισε τρεις φορές ως Πρόεδρο της Βουλής».

