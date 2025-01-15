Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει τη συμφωνία για τη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε το βράδυ της Τετάρτης την κυβέρνηση να εγκρίνει τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τους ομήρους όταν κατατεθεί προς ψήφιση.

Σε διάγγελμά του, ο Χέρτζογκ είπε ότι υποστηρίζει «τον πρωθυπουργό και τη διαπραγματευτική ομάδα για τις προσπάθειές της να επιτευχθεί συμφωνία».

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και η ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου, που αναμένεται να ψηφίσουν για το πλαίσιο της συμφωνίας αύριο, πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία «για να φέρουμε τους γιους και τις κόρες μας στο σπίτι», υπογράμμισε ο πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εβραϊκή αξία από την επιστροφή των αιχμαλώτων στο σπίτι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

