Του Στέφανου Νικολαΐδη

Ως μια «ιδιαίτερα σημαντική στιγμή» τόσο για το υπουργείο Εξωτερικών όσο και για τη χώρα συνολικά, χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης την παρουσίαση του έργου ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Όπως τόνισε το πρωί της Δευτέρας (20/4), κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης, ταξινόμησης και ανάδειξης υλικού που αποτυπώνει κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική συμβολή, ειδικά όταν αφορά τη διαδρομή της ελληνικής διπλωματίας στον χρόνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ελληνική διπλωματία έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά και βαρύ ιστορικό αποτύπωμα στη διαμόρφωση τόσο της σύγχρονης ελληνικής επικράτειας όσο και της διεθνούς θέσης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση περισσότερων από 31 εκατομμυρίων σελίδων συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας, επισημαίνοντας πως «η λογοδοσία της ιστορίας θα πρέπει να στηρίζεται σε τεκμήρια» και ότι αυτά οφείλουν να έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ψηφιοποιημένο υλικό θα καταστεί προσβάσιμο στην ερευνητική κοινότητα - με την επιφύλαξη των διαβαθμισμένων εγγράφων – διευκολύνοντας σημαντικά την έρευνα και τη μελέτη. Όπως είπε, «ο καθένας δικαιούται να έχει μία υποκειμενική κρίση», ωστόσο οι αξιολογήσεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία που συνθέτουν την ιστορική αλήθεια.

«Η ιστορία είναι ο δρόμος του μέλλοντός μας»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία της ιστορικής μνήμης για τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η γνώση του παρελθόντος – και ιδίως των αποτυχιών – αποτελεί οδηγό για την αποφυγή λαθών στο μέλλον. «Η ιστορία είναι ο δρόμος του μέλλοντός μας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το έργο της ψηφιοποίησης θέτει τις βάσεις για ακόμη πιο ισχυρές στιγμές στην ελληνική διπλωματική πορεία.

Αναφερόμενος στη διαχρονική προσπάθεια καταγραφής του διπλωματικού αρχείου, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι αυτή ξεκινά ήδη από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, ακόμη και πριν από την ίδρυσή του, με αναφορές από το 1822 και τα πρώτα επαναστατικά Συντάγματα, έως τη θεσμοθέτηση σχετικών υπηρεσιών επί Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το έργο που παρουσιάστηκε αποτελεί τη δεύτερη φάση μιας ευρύτερης προσπάθειας, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από πάνω από μία δεκαετία με την ψηφιοποίηση περίπου 4 εκατομμυρίων σελίδων μέσω πόρων ΕΣΠΑ. Η νέα φάση υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, επεκτείνοντας σημαντικά τον όγκο του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά τον διευθυντή του αρχείου, Γιώργο Πολυδωράκη, καθώς και τα στελέχη του ΥΠΕΞ για την «επίπονη και συστηματική εργασία» υπό δύσκολες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο υλικό που απαιτεί εξειδικευμένη διαχείριση. Παράλληλα, ευχαριστίες απηύθυνε στην Κοινωνία της Πληροφορίας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους αναδόχους του έργου.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού στην ιστορική μνήμη της χώρας. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα μελέτης της ιστορίας αποτελεί θεμέλιο για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα.

Από 1η Απριλίου στον «αέρα» και το Global Media Center

Στο μεταξύ σε λειτουργία έχει ήδη τεθεί από την 1η Απριλίου και το Global Media Center (GMC) του υπουργείου Εξωτερικών, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που παρακολουθεί τη διεθνή ειδησεογραφία για την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε προαναγγείλει από τον Μάρτιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Athens Alitheia Forum με θέμα «Μπορεί ένα ψεύτικο post να δημιουργήσει μία διεθνή κρίση;», επισημαίνοντας ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις δημοκρατίες.

Όπως εξήγησε, το Global Media Center λειτουργεί ως ένας κεντρικός ψηφιακός κόμβος που θα συλλέγει ειδήσεις και αναφορές για την Ελλάδα από Μέσα Ενημέρωσης, Οργανισμούς και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα προβαίνει σε μια αποκάθαρση της είδησης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητά της, να υπάρχει επεξεργασία και μια άμεση αντίδραση μέσω της δημόσιας διπλωματίας», είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ο υπουργός.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η λειτουργία του Global Media Center βασίζεται σε 3 κεντρικούς άξονες:

Συλλογή πληροφορίας : Συγκέντρωση ειδήσεων και αναφορών για την Ελλάδα από διεθνή μέσα και κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο

: Συγκέντρωση ειδήσεων και αναφορών για την Ελλάδα από διεθνή μέσα και κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο Έλεγχος αξιοπιστίας : Επεξεργασία των δεδομένων για τον εντοπισμό της προέλευσης και της αξιοπιστίας της πληροφορίας

: Επεξεργασία των δεδομένων για τον εντοπισμό της προέλευσης και της αξιοπιστίας της πληροφορίας Άμεση αντίδραση: Διαμόρφωση εισηγήσεων για δράσεις δημόσιας διπλωματίας και επικοινωνιακές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης

Στόχος της πλατφόρμας είναι να επιτρέπει στο υπουργείο Εξωτερικών να κατανοεί πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς και να αντιδρά έγκαιρα σε περιπτώσεις ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διπλωματικές ή πολιτικές εντάσεις.

