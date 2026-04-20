Επιτροπή Δεοντολογίας: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Της Άντζυ Κούκη

Τον δρόμο της Ολομέλειας για την Τετάρτη 22 Απριλίου πήραν και οι 13«γαλάζιοι» βουλευτές, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη και τρίτη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή.

Λίγο παραπάνω από μισή ώρα διήρκησε η συνεδριάση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, με τα μέλη της να ψηφίζουν ομόφωνα για την άρση ασυλίας και των δύο.

Το υπόμνημα του Τάσου Χατζηβασιλείου και η παρουσία του Μπάμπη Αθανασίου

Ο βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου, επέλεξε να αποστείλει υπόμνημα με το οποίο υποστηρίζει την θέση του, αλλά και την επιθυμία του να αρθεί η ασυλία του. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται για υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου). Το ανωτέρω νόμιμο αίτημα κατατέθηκε από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και, τελικώς απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Καταλήγει δε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Στον αντίποδα, ο κύριος Αθανασίου έδωσε το «παρών» στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου ζήτησε την άρση της ασυλία του. Μάλιστα, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες λίγο πριν μπει στην αίθουσα 223 επέμεινε στην άποψή του ότι δεν υπάρχει υπαρκτό αδίκημα.

«Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία. Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Δεν νομίζω να έχει πολιτική χροιά η ευρωπαϊκή εισαγγελία», ανέφερε.

Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεωργαντά

Δεν έλειψαν και οι εντάσεις από την συνεδρίαση. Αυτή την φορά οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρος της επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απηύθυνε ερωτήσεις προς τον κύριο Αθανασίου με τον Γιώργο Γεωργαντά να της λέει «Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!» και εκείνη να του απαντά «Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέταση του!».

Πηγή: skai.gr

