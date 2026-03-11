Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σε λειτουργία τίθεται από την 1η Απριλίου το Global Media Center (GMC) του υπουργείου Εξωτερικών, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρακολουθεί τη διεθνή ειδησεογραφία για την Ελλάδα και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Την ανακοίνωση έκανε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Athens Alitheia Forum με θέμα «Μπορεί ένα ψεύτικο post να δημιουργήσει μία διεθνή κρίση;», επισημαίνοντας ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις δημοκρατίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον δημοσιογράφο της Καθημερινής Σταύρο Παπαντωνίου στο Alitheia Forum

Όπως εξήγησε, το Global Media Center θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός ψηφιακός κόμβος που θα συλλέγει ειδήσεις και αναφορές για την Ελλάδα από Μέσα Ενημέρωσης, Οργανισμούς και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα προβαίνει σε μια αποκάθαρση της είδησης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητά της, να υπάρχει επεξεργασία και μια άμεση αντίδραση μέσω της δημόσιας διπλωματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η λειτουργία του Global Media Center βασίζεται σε 3 κεντρικούς άξονες:

Συλλογή πληροφορίας : Συγκέντρωση ειδήσεων και αναφορών για την Ελλάδα από διεθνή μέσα και κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο

: Συγκέντρωση ειδήσεων και αναφορών για την Ελλάδα από διεθνή μέσα και κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο Έλεγχος αξιοπιστίας : Επεξεργασία των δεδομένων για τον εντοπισμό της προέλευσης και της αξιοπιστίας της πληροφορίας

: Επεξεργασία των δεδομένων για τον εντοπισμό της προέλευσης και της αξιοπιστίας της πληροφορίας Άμεση αντίδραση: Διαμόρφωση εισηγήσεων για δράσεις δημόσιας διπλωματίας και επικοινωνιακές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης

Στόχος της πλατφόρμας είναι να επιτρέπει στο υπουργείο Εξωτερικών να κατανοεί πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς και να αντιδρά έγκαιρα σε περιπτώσεις ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διπλωματικές ή πολιτικές εντάσεις.

Το Global Media Center αποτελεί υποέργο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου 2026, ενώ τελικοί χρήστες της πλατφόρμας θα είναι στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών που διαχειρίζονται ζητήματα διεθνούς επικαιρότητας και δημόσιας διπλωματίας.

Η παραπληροφόρηση ως νέα απειλή

Κατά τη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο της «Καθημερινής» Σταύρο Παπαντωνίου, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της κυριαρχίας των κοινωνικών δικτύων στην ενημέρωση.

«Δημοκρατία χωρίς ελευθερία και ακεραιότητα πληροφορίας δεν νοείται», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συνειδητή παραπληροφόρηση αποτελεί «σύγχρονη μορφή ολοκληρωτισμού».

Όπως ανέφερε, η δημιουργία ψευδούς οπτικοακουστικού υλικού μπορεί να γίνει σήμερα σε 15 έως 30 δευτερόλεπτα, ενώ η διάδοσή του μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και διεθνείς εξελίξεις.

Με την ενεργοποίηση του Global Media Center, το υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να ενισχύσει τη δυνατότητα της χώρας να παρακολουθεί συστηματικά το διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον και να προσαρμόζει τη στρατηγική δημόσιας διπλωματίας.

Η πλατφόρμα αναμένεται να αξιοποιηθεί και ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β’ εξάμηνο του 2027, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση της διεθνούς ειδησεογραφίας και στην αποτελεσματικότερη προβολή των προτεραιοτήτων της Ελλάδας.

