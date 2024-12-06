Δένδιας: Η Ελλάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία πυραυλικού τείχους προστασίας στο Αιγαίο

«Η Ελλάδα, για να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός πυραυλικού τείχους προστασίας στο Αιγαίο» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα νησιά θα μετατραπούν σε μονάδες ισχύος και θα αποτρέπουν την οποιαδήποτε σκέψη ανατροπής του καθεστώτος στο Αιγαίο».

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ελευθέριος - Δημήτριος Κατάρας ανέφερε: «Προωθούμε την επικαιροποίηση και υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία θα εξυπηρετούν και θα εναρμονίζονται με τη νέα δομή του Πολεμικού Ναυτικού. Ενδεικτικά αναφέρω, το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra, όπου δρομολογούνται ενέργειες για την προμήθεια και 4ης φρεγάτας, τα ελικόπτερα τύπου Romeo, τα ΠΠ τύπου Island, τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ, των υποβρυχίων και των ταχέων περιπολικών κρούσεως (ΤΠΚ), την ανανέωση του δυναμικού των κατευθυνόμενων βλημάτων και τορπιλών του Στόλου, ενώ, εξετάζεται η συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα των φρεγατών Constellation καθώς και η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υψηλής επιχειρησιακής αξίας».

Iron Dome

Πριν από λίγες ημέρες Έλληνες αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη αντιαεροπορικού συστήματος ύψους 2 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το αμυντικό σύστημα θα μιμηθεί το Iron Dome του Ισραήλ και άλλα συστήματα που αναχαιτίζουν πυραύλους μικρού και μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια χτυπημάτων από τους γείτονές του εν μέσω των συγκρούσεων στη Γάζα με τη Χαμάς και τον Λίβανο με τη Χεζμπολάχ.

«Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό σύστημα και σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών» είχε δηλώσει στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος μετά από ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ισραήλ», σημείωσε η ίδια πηγή.

«Η προσπάθειά μας είναι για μια γρήγορη μετάβαση των ενόπλων μας δυνάμεων στον 21ο αιώνα» έχει δηλώσει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.