Την έναρξη της κατασκευής της σημαντική επένδυση της Data4, αρχικής αξίας 300 εκατ. ευρώ στην Παιανία, εγκαινίασε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για το νέο data center campus στην Παιανία της γαλλικής πολυεθνικής που θα ανεγερθεί σε έκταση 75 στρεμμάτων με χρονικό ορίζοντα λειτουργίας το 2027. Η επένδυση της Data4 στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος επέκτασης της Data4 στην Ευρώπη, ύψους 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, με στόχο να καταστεί από τους ισχυρότερους «παίκτες» υπηρεσιών data centers.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

Σεβασμιώτατε, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Olivier, κυρία Πρέσβης, κυρίες και κύριοι,

Είχα ετοιμάσει ένα σχέδιο χαιρετισμού αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους επηρεαζόμενος από αυτά τα οποία είπε και ο Olivier, ξεκινώντας με την προφανή επισήμανση ότι μία εταιρεία η οποία ονομάζεται Data4 έχει την υποχρέωση να φτιάξει σίγουρα τέσσερα και όχι δύο data centers στην Ελλάδα.

Οπότε χαιρόμαστε πραγματικά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, για να θεμελιώσουμε το πρώτο από τα δύο data centers τα οποία η Data4 έχει προγραμματίσει να κατασκευάσει εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Olivier για την πολύ σημαντική του επισήμανση ότι «από όλες τις χώρες στις οποίες έχει μέχρι σήμερα δραστηριοποιηθεί, η Ελλάδα ήταν η πιο φιλική στο να υποδεχθεί μία τέτοια σημαντική επένδυση μιας γαλλικής εταιρείας». Θα επανέλθω στη συνέχεια στη μεγάλη σημασία που αποδίδω στην ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της επένδυσης.

Και προφανώς, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να ξεκινάει αυτή η σημαντική επένδυση: τα συναρμόδια Υπουργεία, η Περιφέρεια, ο Δήμος, ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος και θα παράσχει την ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει το data center.

Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίον έχει αλλάξει η αντίληψη αυτής της κυβέρνησης την εικόνα της χώρας. Είμαστε πια μία χώρα η οποία είναι φιλική προς τις ξένες επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο από την επένδυση της Data4 αλλά συνολικά από τον αυξημένο αριθμό επενδύσεων που δρομολογούνται στην πατρίδα μας.

Και βέβαια, είναι και μία επιβεβαίωση της συνολικά πολύ καλής πορείας της οικονομίας, του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πια ουσιαστικά κανέναν πραγματικό πολιτικό κίνδυνο, της σταθερότητας που εκπέμπει αυτή η κυβέρνηση και της σιγουριάς που τελικά δίνει σε σημαντικούς ξένους επενδυτές να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια -στην προκειμένη περίπτωση, στην πρώτη φάση 300 εκατομμύρια- για να δρομολογήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Και σκεφτόμουν, μάλιστα, πόσος χρόνος έχει περάσει από τις εποχές του Ιανουαρίου του 2020, όταν για πρώτη φορά είχα επιχειρήσει να πείσω μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία να κατασκευάσει ένα data center στην Ελλάδα. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να μιλήσουμε για την Ελλάδα ως μια χώρα – φιλικό επενδυτικό προορισμό. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά προφανώς και δεν εφησυχάζουμε διότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε προκειμένου να καλύψουμε το επενδυτικό κενό το οποίο ακόμα μας χωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί, λοιπόν, δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην προσέλκυση data centers στην πατρίδα μας; Τον λόγο τον εξήγησε νομίζω πολύ απλά και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα δεδομένα είναι ο νέος μεγάλος πλούτος, η επεξεργασία τους οδηγεί στις μεγάλες καινοτομίες, τις οποίες ήδη βλέπουμε μέσα από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Και η Ελλάδα έχει δύο, θα έλεγα, πρόσθετα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια γεωπολιτική κατανομή των επενδύσεων data centers.

Το πρώτο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η γεωγραφική της θέση. Νομίζω ότι είδατε και στον σχετικό χάρτη, κάποια βέλη τα οποία κατευθύνονταν προς τα πού; Προς τη Μέση Ανατολή, προς την Ινδία, προς την Άπω Ανατολή. Και προφανώς τα data center συνδυάζονται και με πολύ σημαντικές επενδύσεις που γίνονται σε καλώδια μεταφοράς δεδομένων. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Και αυτό για μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Το δεύτερο μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι η πρόσβαση και η δυνατότητα που έχει η πατρίδα μας να παρέχει φθηνή καθαρή ενέργεια μέσα από τον ήλιο και μέσα από τον άνεμο. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μεγάλα data centers, καθώς, όπως γνωρίζετε, είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, και η παροχή σταθερής ενέργειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι πράσινη ενέργεια, είναι κάτι το οποίο η χώρα μας μπορεί να προσφέρει, χωρίς αυτό -να τονίσω- να επιβαρύνει συνολικά άλλους ανταγωνιστές οι οποίοι μπορούν να ζητούν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον για δημιουργία data center στην πατρίδα μας και ένας από τους λόγους επίσης που γίνονται σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυά μας έτσι ώστε να μπορούμε αυτή την ενέργεια να την παρέχουμε εκεί που τα data centers τη χρειάζονται. Και προφανώς ένας μεγάλος αριθμός αυτών των επενδύσεων γίνονται εδώ στην Αττική και ειδικά στην Ανατολική Αττική.

Γνωρίζετε ότι για την κυβέρνησή μας η ψηφιακή επανάσταση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εάν την πρώτη τετραετία η πορεία μας ταυτίστηκε μέσα από τις εφαρμογές που περιστρέφονται γύρω από το gov.gr, δηλαδή υπηρεσίες σημαντικής απλοποίησης της επικοινωνίας του κράτους με τον πολίτη και την επιχείρηση, νομίζω ότι η δεύτερη τετραετία είναι η τετραετία στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα «εισβάλλει», με την καλή έννοια, για τα καλά στη ζωή μας και θα μπορούμε να την αγκαλιάσουμε ως προς τις ευκαιρίες της και να προστατευθούμε από τις απειλές της. Είχα την ευκαιρία χθες, σε ένα συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης, να μιλήσω πιο αναλυτικά γι’ αυτές τις μεγάλες προκλήσεις.

Και βέβαια, το γεγονός ότι δημιουργούνται στην Ελλάδα οικοσυστήματα γύρω από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη ως προς την ελκυστικότητα της πατρίδας μας να προσεγγίζει συνολικά τέτοιες επενδύσεις. Διότι κάθε μία τέτοια επένδυση προσελκύει μηχανικούς, ειδικούς στα θέματα διαχείρισης αλγορίθμων, ειδικούς τεχνικούς.

Και βάζει ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε η Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής επανάστασης, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ταυτόχρονα, Σεβασμιώτατε, να παραγνωρίζουμε τις πολύ σημαντικές ηθικές διαστάσεις που η τεχνητή νοημοσύνη έχει και την ανάγκη, εκεί που απαιτείται, να ρυθμίσουμε τα πεδία της με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην υποκαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο, αλλά να είναι πάντα συνεργάτης του, συνοδοιπόρος του και ουσιαστικά ένας διευκολυντής ως προς την βελτίωση της ανθρώπινης παραγωγικότητας.

Δεν φαντάζομαι ποτέ, ούτε νομίζω ότι μπορεί κανείς να φανταστεί ένα μέλλον όπου η ανθρώπινη εργασία θα υποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από αλγοριθμικές μηχανές. Αλλά η τεχνολογία πρέπει να είναι πάντα «σύντροφος» και ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει την ανθρώπινη ευρηματικότητα και την ανθρώπινη παραγωγικότητα καλύτερη. Αυτό είναι και το όραμα το δικό μας για το πώς η τεχνολογία ουσιαστικά βοηθάει στην ανθρώπινη πρόοδο.

Και τέλος, επιτρέψτε μου να κλείσω με κάτι το οποίο ανέφερε ο Olivier και στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία: η Data4 είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές τεχνολογίας γίνονται πρωτίστως από εταιρείες αμερικανικές, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας -και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό-, αλλά, προφανώς, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης περνάει και μέσα από τη γεφύρωση αυτού του χάσματος παραγωγικότητας που χωρίζει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη και που αποδίδεται στην έκθεση Draghi, σχεδόν αποκλειστικά, σε ζητήματα τεχνολογικής υστέρησης.

Το γεγονός, λοιπόν, ότι μία ευρωπαϊκή εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί μεγάλες επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, να τους παράσχει και υπηρεσίες, γιατί δεν δουλεύουν κατ’ ανάγκη πάντα τελείως ανταγωνιστικά αυτές οι επενδύσεις, αλλά κυρίως να δημιουργήσει εγχώρια ευρωπαϊκή τεχνογνωσία γύρω από έναν τομέα αιχμής, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, έχει σημασία για την Ευρώπη ξεχωριστά. Και βέβαια, αγαπητή κυρία Πρέσβης, θα έλεγα ότι αυτή η επένδυση με τον τρόπο της επιστεγάζει και τις εξαιρετικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.

Εν κατακλείδι, να συγχαρώ και πάλι όσες και όσους εργάστηκαν για να δρομολογηθεί αυτή η επένδυση. Να ευχαριστήσω την εταιρεία που επέλεξε την πατρίδα μας, ως έκτη χώρα ευρωπαϊκή, για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Να ευχηθώ γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών.

Να ενθαρρύνω, επίσης, καινοτόμες σκέψεις για την αξιοποίηση της θερμότητας η οποία παράγεται από τα data centers. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα. Είμαστε σε μια περιοχή, προσέξτε, όπου έχουμε σημαντικό πρωτογενή τομέα και σε μία περίοδο όπου ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να αναπτύξουμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Θα ήταν πραγματικά κρίμα η θερμότητα που παράγεται από τα data center να πηγαίνει χαμένη στο περιβάλλον, αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλους σκοπούς. Εξάλλου, η αρχική χρήση αυτής της έκτασης ήταν αγροτική γη και αυτή είναι ίσως και μια πολύ ενδιαφέρουσα αναλογία για το πώς παραδοσιακές χρήσεις γης μπορούν να συμβαδίζουν με τις νέες επενδύσεις που η εποχή μας απαιτεί.

Με το καλό σύντομα και στα εγκαίνια των πρώτων δύο data centers, με την ευχή φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, να μην μείνουν μόνο δύο και να γίνουν τουλάχιστον τέσσερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

