Δήμος Αθηναίων: «Οι δράσεις στον Λόφο του Στρέφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μολότοφ στα Εξάρχεια»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, ως απάντηση στα όσα ανέφερε, σε δική της ανακοίνωση, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη για τα Εξάρχεια και τον Λόφο του Στρέφη. «Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων στον Λόφο του Στρέφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μολότοφ στα Εξάρχεια», αναφέρει αρχικά η δημοτική Αρχή και στη συνέχεια τονίζει:

«Κάποιοι στη δημόσια συζήτηση σήμερα, στον απόηχο των επεισοδίων βίας στα Εξάρχεια, επιχειρούν, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, να τα συνδέσουν με τις δραστηριότητες του Δήμου Αθηναίων στον Λόφο του Στρέφη. Για μια ακόμη φορά, αυθαιρετούν και ασχημονούν.

Τα επεισόδια στα Εξάρχεια δεν σχετίζονται με τη συναυλία στο γήπεδο μπάσκετ του Λόφου του Στρέφη, γεγονότα που ούτε η Αστυνομία συνδέει. Η συναυλία στο γήπεδο διοργανώθηκε από αθλητικό σύλλογο της περιοχής και η άδεια παραχώρησης του μπάσκετ και όχι του αναψυκτήριου είχε την ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμόδιου Οργανισμού, του ΟΠΑΝΔΑ. Η συναυλία ολοκληρώθηκε ομαλά.

Τα όσα ακολούθησαν στα Εξάρχεια είναι απολύτως καταδικαστέα. Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει την πόλη, τους κατοίκους της και τις περιουσίες τους. Οι δράσεις του Δήμου στον Λόφο του Στρέφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μολότοφ στα Εξάρχεια».

«Ενημερώνουμε όσους εξακολουθούν να "χύνουν κροκοδείλια δάκρυα" για τα δημοτικά έργα στον λόφο ότι λειτουργεί μετά από χρόνια το γήπεδο μπάσκετ, λειτουργεί η παιδική χαρά, προχωρήσαμε σε γεωδαισίες, κατασκευή μονοπατιών, φυτέψαμε περισσότερα από 300 δένδρα. Δεν είναι όμως στο χέρι μας να αντιμετωπίσουμε τις μολότοφ», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αηναίων.

Πηγή: skai.gr

