Παραδόθηκε, σήμερα, νέο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συντονίζει τις προσπάθειές της με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση των αμάχων.
