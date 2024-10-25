Λογαριασμός
Παραδόθηκε σήμερα με C-130 νέο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο

Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης

C-130

Παραδόθηκε, σήμερα, νέο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

c130

Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης.

c130

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συντονίζει τις προσπάθειές της με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση των αμάχων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: C-130 ανθρωπιστική βοήθεια Λίβανος
