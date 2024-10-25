Παραδόθηκε, σήμερα, νέο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συντονίζει τις προσπάθειές της με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση των αμάχων.

