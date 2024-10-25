«Η άρση της προστασίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση του σκανδάλου Novartis είναι ακόμα μια πράξη στη συγκάλυψη», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει, «η τροποποίηση του άρθρου 218 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση προ ολίγων μηνών άνοιξε τον δρόμο για τη συγκάλυψη και την τιμωρία όσων συντέλεσαν στην αποκάλυψη ενός διεθνούς σκανδάλου όπως αυτό της Novartis».

«Ένα σκάνδαλο, για το οποίο το αμερικανικό Δημόσιο πλήρωσε εξωδικαστικά 345 εκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων τα 310 αφορούσαν τις πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα. Όμως για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, υπάρχει μόνο "σκευωρία"» τονίζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το κράτος δικαίου στη χώρα μας καθώς καταργεί επί της ουσίας τον κρίσιμο θεσμό της προστασίας μαρτύρων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στέλνει ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά τις υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Μήνυμα ατιμωρησίας και προστασίας στους θύτες, μήνυμα αποτροπής και τρομοκρατίας σε όσους θα σκεφτούν να καταγγείλουν ή να συμβάλουν στη διερεύνηση ενός σκανδάλου».

