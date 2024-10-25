Στη συμπλήρωση τριών ετών από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά αναφέρεται σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, αποχαιρετήσαμε τη Φώφη μας. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής που δίδαξε αξιοπρέπεια τόσο κατά την πολιτική της διαδρομή, όσο και κατά την προσωπική, άνιση μάχη που έδινε» σημείωσε σε ανάρτησή του.

«Η Φώφη δεν είναι εδώ. Είναι εδώ όμως το προσωπικό και πολιτικό της υπόδειγμα ως μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη δύναμης, προσφοράς και αγώνα, αλλά και ως ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για όλους εμάς, στην παράταξή της. Μια παράταξη την οποία κράτησε όρθια στα πιο δύσκολα της χρόνια» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανάρτηση προς τιμήν της εκλιπούσας πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ έκανε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

