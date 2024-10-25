Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βορίδης στον ΣΚΑΪ 100.3: «Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και να εξετασθεί από τη Βουλή τι έγινε στην υπόθεση Novartis»

«Έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις κατά των μαρτύρων από την εποχή που ήταν προστατευόμενοι» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας ως προς το ποινικό σκέλος

Μάκης Βορίδης

Εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε την απόφαση της Εισαγγελίας για άρση του καθεστώτος προστασίας δύο μαρτύρων για τη Novartis ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ραδίοφωνο του ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύστασης εξεταστικής επιτροπής απο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης είπε θα χρειαζόταν να ακολουθηθεί μια πολιτική διαδικασία για να εξετασθεί τι έγινε σε αυτήν την υπόθεση", ειναι ενδιαφέρον να το δούμε.

Για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης ο υπουργός είπε ότι είναι γνωστό πως «έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις κατά των μαρτύρων από την εποχή που ήταν προστατευόμενοι». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάκης Βορίδης Novartis
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark