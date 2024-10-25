Εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε την απόφαση της Εισαγγελίας για άρση του καθεστώτος προστασίας δύο μαρτύρων για τη Novartis ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ραδίοφωνο του ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύστασης εξεταστικής επιτροπής απο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης είπε θα χρειαζόταν να ακολουθηθεί μια πολιτική διαδικασία για να εξετασθεί τι έγινε σε αυτήν την υπόθεση", ειναι ενδιαφέρον να το δούμε.
Για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης ο υπουργός είπε ότι είναι γνωστό πως «έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις κατά των μαρτύρων από την εποχή που ήταν προστατευόμενοι».
