Εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε την απόφαση της Εισαγγελίας για άρση του καθεστώτος προστασίας δύο μαρτύρων για τη Novartis ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ραδίοφωνο του ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύστασης εξεταστικής επιτροπής απο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης είπε θα χρειαζόταν να ακολουθηθεί μια πολιτική διαδικασία για να εξετασθεί τι έγινε σε αυτήν την υπόθεση", ειναι ενδιαφέρον να το δούμε.

Για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης ο υπουργός είπε ότι είναι γνωστό πως «έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις κατά των μαρτύρων από την εποχή που ήταν προστατευόμενοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.