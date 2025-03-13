Απάντηση στο σημερινό δημοσίευμα για εφημερίδας La Tribune για την επικοινωνία μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Γάλλου ομολόγου του Σεμπαστιέν Λικορνί για τους πυραύλους Meteor στην Τουρκία, δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Πιο αναλυτικά:

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας LA TRIBUNE, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας δήθεν δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του Γάλλου ομολόγου του Sébastien Lecornu για συνάντηση στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με την πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνουν τα εξής:

Ο ΥΠΑΜ Γαλλίας απέστειλε επιστολή στον Έλληνα ΥΕΘΑ (με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2025, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025) με την οποία, μεταξύ άλλων, πρότεινε συνάντηση στην Αθήνα προκειμένου οι δύο Υπουργοί να συζητήσουν για το ζήτημα που είχε προκύψει (αν και όπως ανέφερε το εν λόγω ζήτημα δεν ήταν «στο χέρι» της Γαλλίας).

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ευρισκόμενος στις ΗΠΑ απάντησε με επιστολή του τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να καλωσορίσει τον ομόλογό του στην Αθήνα σε μια αμοιβαία κατάλληλη στιγμή.

Την παραμονή του Συμβουλίου ΥΠΑΜ ΝΑΤΟ και ενώ ο κ. ΥΕΘΑ ταξίδευε από Ουάσιγκτων προς Βρυξέλλες περιήλθε στην ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ μέσω της αντίστοιχης Γαλλικής αίτημα για συνάντηση των δυο ΥΠΑΜ στο περιθώριο της εν λόγω Συνόδου. Λόγω του σύντομου χρονικού περιθωρίου που θα είχαν στη διάθεσή τους οι δύο Υπουργοί για να συζητήσουν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, προτάθηκε από ελληνικής πλευράς η συνάντηση να λάβει χώρα στην Αθήνα όπως είχε αρχικά ζητηθεί από γαλλική πλευρά, πρόταση η οποία και έγινε αποδεκτή.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ο Γάλλος ΥΠΑΜ με νέα του επιστολή διαβίβαζε σε Έλληνα ΥΕΘΑ επιστολή που είχε αποστείλει στον Βρετανό ομόλογό του, με την οποία ο κ. Lecornu ζήταγε από Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει υπ’ όψιν τις ανησυχίες της Αθήνας που αφορούσαν στην πώληση των EUROFIGHTER.

Παράλληλα, ο Γάλλος ΥΠΑΜ εξέφραζε την λύπη του που δεν είχε γίνει η συνάντηση στις Βρυξέλλες και επανέλαβε την πρότασή του να γίνει συνάντηση στην Αθήνα.

Την επομένη; Σάββατο 1 Μαρτίου 2025, ο κ. Δένδιας με επιστολή του ευχαριστούσε για την ενημέρωση τον ομόλογό του, εξηγούσε τους λόγους που η συνάντηση της 13 Φεβρουαρίου δεν κατέστη δυνατή και επαναλάμβανε την ανοιχτή πρόσκλησή του σε Γάλο Υπουργό για συνάντηση στην Αθήνα που θα καθορισθεί σύντομα μέσω της διπλωματικής οδού.



