Γεραπετρίτης: Κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας το Κυπριακό

Κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδα είναι το Κυπριακό, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Αθήνα με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κόμπου και του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ.

Σημείωσε πως η ελληνική κυβέρνηση, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, εξήντλησε όλους τους διπλωματικούς διαύλους, έτσι ώστε το Κυπριακό να καταστεί μείζον θέμα στην Ατζέντα του ΓΓ ΟΗΕ.

Στις 17 και 18 Μαρτίου, όπως τόνισε, θα βρισκόμαστε στη Γενεύη για τη διευρυμένη συνάντηση που καλεί ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Θα στηρίζουμε πάντα τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται από τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις η διαίρεση δεν μπορεί να είναι λύση, λύση είναι μόνο η σύνθεση».

Επίσης ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «κ προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω της διασυνδεσιμότητας καθιστά την περιοχή μας πιο ασφαλή και ανθεκτική σε ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας».

Όπως υπογράμμισε, στηρίζουμε «την ενεργοποίηση της Μόνιμης Γραμματείας του Τριμερούς Σχήματος Συνεργασίας με έδρα τη Λευκωσία για τον καλύτερο συντονισμό μας».

Ακόμη, «προσβλέπουμε στη διεύρυνση του σχήματος με την επανενεργοποίηση του ”3+1” και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ προσέθεσε πως το θέμα έθεσε ο ίδιος στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, από τον οποίο μάλιστα είχε «καταρχήν θετική ανταπόκριση».

«Προωθούμε την ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών μας δράσεων στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και της κυβερνοασφάλειας», επισήμανε και προσέθεσε: «Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη μεταξύ μας ενεργειακή συνεργασία και διασυνδεσιμότητα, η οποία αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται από το Διεθνές Δίκαιο».

«Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω της διασυνδεσιμότητας καθιστά την περιοχή μας πιο ασφαλή και ανθεκτική σε ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Αθήνα με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κόμπου και του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ.

Υπογράμμισε πως οι τρεις χώρες προσβλέπουν στη διεύρυνση του σχήματος με την επανενεργοποίηση του «3+1» και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και τόνισε πως το θέμα έθεσε ο ίδιος στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, από τον οποίο μάλιστα είχε «καταρχήν θετική ανταπόκριση».

Όπως υπογράμμισε, στηρίζουμε «την ενεργοποίηση της Μόνιμης Γραμματείας του Τριμερούς Σχήματος Συνεργασίας με έδρα τη Λευκωσία για τον καλύτερο συντονισμό μας».

«Προωθούμε την ενίσχυση της συνεργασίας και των κοινών μας δράσεων στον τομέα του εμπορίου, της οικονομίας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και της κυβερνοασφάλειας», επισήμανε και προσέθεσε: «Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη μεταξύ μας ενεργειακή συνεργασία και διασυνδεσιμότητα, η οποία αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται από το Διεθνές Δίκαιο».

Σημείωσε δε πως η παρουσία των δύο υπουργών στην Αθήνα επισφραγίζει τη βούληση «να εργαστούμε από κοινού για την εδραίωση τόσο της ίδιας της συνεργασίας μας, όσο και της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

«Η γεωγραφία είναι η μόνη σταθερά σε μια γεωπολιτική εξίσωση», επισήμανε. «Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ σχηματίζουν ένα νοητό τρίγωνο που συνδέει Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή».

«Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις η διαίρεση δεν μπορεί να είναι λύση. Λύση είναι μόνο η σύνθεση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως η επανεκκίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο αποτελεί στην πραγματικότητα ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για τη διεθνή νομιμότητα, ένα πεδίο διαίρεσης σε κρίσιμες εποχές.

«Η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει χαρακτήρα δημιουργικό, ωφέλιμο, επιχειρεί να συνθέσει υπό τη σκέπη του ΟΗΕ και των ψηφισμάτων του τις αντιθέσεις οι οποίες υφίστανται».

Τόνισε δε πως «υπάρχει διάθεση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσέλθει με αυτόν τον δημιουργικό τόνο. Η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός. Η Κύπρος θα πρέπει και πάλι να ενωθεί. Είναι απαίτηση των καιρών και οφειλόμενο στην ιστορία του».

Ερωτηθείς σχετική με την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ, τόνισε χαρακτηριστικά: «To GSI θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Μεριμνούμε ώστε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε εμπλοκή στο έργο αυτό».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα διασυνδεσιμότητας είναι πολύ υψηλής σημασίας και για την ενεργειακή σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής μας και για την Ευρώπη ολόκληρη και τον κόσμο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί».

«Η Ελλάδα τήρησε από την πρώτη μέρα στάση αρχής»

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, η «7η Οκτωβρίου 2023 συντάραξε όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο» και σημείωσε πως ο ίδιος έχει επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή για να αποκτήσει μία καλή εικόνα, επικοινωνώντας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Η Ελλάδα τήρησε από την πρώτη μέρα στάση αρχής. Καταδικάσαμε την επίθεση της Χαμάς και ζητήσαμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», σημείωσε. «Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να παραμείνει προτεραιότητα η απρόσκοπτη και συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα μέρη της Γάζας».

Χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις «ενθαρρυντικές» και σημείωσε ότι «οι συμφωνίες που έγιναν οφείλουν να τηρηθούν».

«Ειδικά ως προς την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η εκεχειρία δίνει τα αναγκαία κίνητρα για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας για την επίλυση στη βάση των δύο κρατών σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ για ειρήνη και ασφάλεια».

«Η κατάσταση στη Συρία είναι εξαιρετικά προβληματική», επισήμανε. «Η Ελλάδα καταδίκασε τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εις βάρος αθώων αμάχων, κατεξοχήν Χριστιανών και Αλαουιτών. Η σταθερότητα και η ευημερία της Συρίας είναι προς το συμφέρον της περιοχής. Γι' αυτό και χαιρετίσαμε τα βήματα προς την εθνική συμφιλίωση».

«Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης στη Συρία, η οποία, όπως είχα την ευκαιρία να μεταφέρω ο ίδιος στον προσωρινό Πρόεδρο στη Δαμασκό, είναι κρίσιμο να είναι συμπεριληπτική, να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εθνικοτήτων και όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή».

Για τους λόγους αυτούς, προσέθεσε «από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία, ζητήσαμε από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς η άρση των κυρώσεων της Συρίας να γίνει με τρόπο σταδιακό, να είναι υπό προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση αναστρέψιμη».

«Ως εκ των παλαιότερων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα εργάζεται με γνώμονα την εμπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε.

«Πυξίδα μας παραμένει το Διεθνές Δίκαιο, που σε καιρούς ασύμμετρους είναι το μόνο όχημα βιώσιμης ειρήνης και ευημερίας. Η Ελλάδα, καθολικά αξιόπιστος συνομιλητής σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, αποσκοπεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ Βορρά-Νότου, Ανατολής και Δύσης», ανέφερε.

Επισήμανε πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες «ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στην περιοχή της Γάζας και να φτάσει σε εκείνους που αποτελούν τα θύματα και έχουν την ανάγκη να λάβουν τη βοήθεια αυτή χωρίς άλλες διαμεσολαβήσεις».

Ιδιαιτέρως επαίνεσε την Κύπρο για το θαλάσσιο διάδρομο Αμάλθεια και προσπάθειες άλλων χωρών όπως η Ιορδανία, αλλά και το Ισραήλ που άνοιξε τα περάσματα ώστε να περάσει μεγαλύτερος αριθμός φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η Ελλάδα είχε την πρωτοβουλία ώστε τα κράτη της ΕΕ να λάβουν την υποχρέωση να περιθάλψουν τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα και ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό υποδεχθήκαμε δέκα παιδιά με τις οικογένειές τους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ελληνικά νοσοκομεία και λαμβάνουν περίθαλψη». «Κατέστη δυνατό μέσα από τη βοήθεια των ισραηλινών και αιγυπτιακών αρχών. Θα πρέπει να υπάρξει η ειρήνη που θα εγγυάται την ασφάλεια. Ειρήνη και ασφάλεια είναι το ελάχιστο που μπορούμε να απαιτούμε από τις χώρες και τη διεθνή κοινότητα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.