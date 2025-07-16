Ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και τη συμμετοχή του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ στην οποία εξετάσθηκε η έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς και η στρατηγική για την αντιμετώπισή της.

Αποφασίσθηκε η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται στον Καν.687/2020,στις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Επιτροπής, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα ζητηθεί η συνδρομή των τοπικών αρχών (αυτοδιοικητικών και αστυνομικών, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας), με στόχο τον περιορισμό της ζωονόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, θα επισκεφθεί αύριο Πέμπτη, 17 Ιουλίου, τη Λάρισα, όπου θα μετέχει σε συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στελέχη των κατά τόπους κτηνιατρικών αρχών.

Στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών τοπικών αρχών και στις 20.00 με εκπροσώπους κτηνοτροφικών οργανώσεων και συνδέσμων, τυροκομείων, σφαγείων και εργοστασίων παραγωγής ζωοτροφών.

Στις συσκέψεις θα μετέχει και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Πηγή: skai.gr

