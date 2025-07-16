ΣΥΡΙΖΑ: Σφοδρή επίθεση Φάμελλου σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην ΠΓ

Δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για προσπάθεια συγκάλυψης.

«Η Εξεταστική Επιτροπή που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης έχει στόχο να συγκαλύψει τις ευθύνες του. Είναι κραυγαλέες οι αντιφάσεις με όσα έλεγε ο ίδιος πριν λίγο καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αποφύγει την Προκαταρκτική Επιτροπή που προβλέπεται από το Σύνταγμα για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών της κυβέρνησής του.

«Αποδεικνύεται αδύναμος απέναντι στους εκβιασμούς των Βορίδη και Αυγενάκη. Αλλά τον φοβίζει και η αποκάλυψη των δικών του ευθυνών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Φάμελλου:

Είναι συνταρακτικές οι αποκαλύψεις που βγαίνουν στο φως κάθε μέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το γαλάζιο παρακράτος.

Έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών για να κάνουν πλουσιότερους τους κολλητούς τους και για να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Εξεταστική Επιτροπή που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης έχει στόχο να συγκαλύψει τις ευθύνες του. Είναι κραυγαλέες οι αντιφάσεις με όσα έλεγε ο ίδιος πριν λίγο καιρό. Θέλει να αποφύγει την Προκαταρκτική Επιτροπή για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών της κυβέρνησής του, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Αποδεικνύεται αδύναμος απέναντι στους εκβιασμούς των Βορίδη και Αυγενάκη. Αλλά τον φοβίζει και η αποκάλυψη των δικών του ευθυνών.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με θράσος δεσμεύθηκε ότι θα πάρει πίσω τα λεφτά από τους «κλέφτες». Μόνο που αυτά τα λεφτά τα μοίρασε ο ίδιος. Οι «κλέφτες» είναι τα γαλάζια παιδιά που πλούτισαν από το γαλάζιο παρακράτος. Ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τον δρόμο στους «κλέφτες». Για αυτό και τους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το να πάρει πίσω τα χρήματα είναι υποχρέωση του κ. Μητσοτάκη. Εμείς λέμε να αποκαλυφθούν όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες και να επιβληθούν παραδειγματικές τιμωρίες.

Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκα την Κρήτη. Βοά ολόκληρη η τοπική κοινωνία για το ποια είναι η συμμορία των ανθρώπων του κ. Μητσοτάκη. Στη συνείδηση της κοινωνίας είναι ένας αναξιόπιστος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και οι υπουργοί του πρέπει να λογοδοτήσουν.

Μετά από ερώτηση του αντιπροέδρου της LEFT και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, σήμερα η Κομισιόν απαντά ότι αγνοεί το νέο καθεστώς που σχεδιάζει η κυβέρνηση και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και πως επί της ουσίας ναυαγεί κάθε αφήγημα περί δήθεν συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές αρχές για την εξυγίανση των αμαρτιών του οργανισμού.

Κάναμε μια πολύ καλή επεξεργασία της δικογραφίας, καταθέσαμε κοινή πρόταση για συγκρότηση Προκαταρκτικής με την ΚΟ της Νέας Αριστεράς και αποδείξαμε ότι οι προοδευτικές συνεργασίες είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ξανά την κομματική περιχαράκωση. Με άγχος έσπευσε να δηλώσει εξ αρχής ότι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ θα καταθέσει δική του πρόταση. Και εκτός από αυτό, επέλεξε και τον συμψηφισμό, προσπαθώντας να βάλει στο κάδρο αυθαίρετα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεχνά ότι η δεξιά είναι ο αντίπαλος και ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας εξετάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι αναγκαία ευθύνη η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είμαστε το μοναδικό κόμμα, το οποίο χωρίς κομματικές περιχαρακώσεις και ιδιοτέλεια θέτουμε ως προτεραιότητα το κοινωνικό συμφέρον. Και είμαστε το μοναδικό κόμμα που αγωνίζεται ουσιαστικά για την ανατροπή της κυβέρνησης, σε αντίθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, όσο και με άλλα δήθεν αντισυστημικά κόμματα.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό/προσφυγικό, ο κ. Μητσοτάκης κρύβει τις ευθύνες του και ταΐζει τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Έχει δεχθεί ένα σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο μετατρέπει την Ευρώπη σε δεσμοφύλακα της Ευρώπης και στοχεύει να χτίσει -παρά τις αντιθέσεις της τοπικής κοινωνίας- μια υπερδομή-φυλακή στην Κρήτη.

Ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο με την απόφαση του για το άσυλο. Καταγγέλλουμε ως χώρα τη Λιβύη, η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά κινδυνεύουμε -με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη- να είμαστε και εμείς υπόλογοι στη διεθνή κοινότητα.

Το «παρών» του κ. Ανδρουλάκη στο ακροδεξιό νομοσχέδιο του κ. Πλεύρη είναι απαράδεκτο. Απέναντι στην ακροδεξιά ατζέντα υπάρχουν μόνο «κατά».

Επισκέφθηκα με τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη δομή φιλοξενίας των προσφύγων στην Κρήτη και είδαμε ότι η κυβέρνηση και η Πολιτεία απουσιάζουν.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να απαιτήσει η Ελλάδα να συγκληθεί Συμβούλιο Κορυφής και να υπάρξει ενιαίο σύστημα ασύλου, επιστροφών και κυρώσεων σε τρίτες χώρες που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό.

Και όλα αυτά την ώρα που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καλπάζουν, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, στα ενοίκια και στην ενέργεια, σε μια εποχή που οι ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας είναι πολύ αυξημένες. Το φετινό καλοκαίρι μια στις δύο οικογένειες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, αλλά τα καρτέλ και τα γαλάζια παιδιά θησαυρίζουν.

Αρμοδιότητες στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αλεξιάδης Τρύφων: Συνδικαλισμός

Αρβανίτης Κώστας: Επικεφαλής Ευρωομάδας / Νεολαία

Βέττα Καλλιόπη: Πολιτισμός / Τουρισμός

Βισβίκη Αγγελική: Προσφυγικό / Μεταναστευτικό / Δικαιώματα

Γεροβασίλη Όλγα: Αντιπρόεδρος Βουλής

Γκούνας Σάκης: Ευρωπαϊκοί πόροι και συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα

Γκιουλάκης Ηλίας: Υποδομές και Μεταφορές

Διαμαντοπούλου Τζένη: Υγεία

Δούρου Ρένα: Εξωτερική πολιτική

Ζαχαριάδης Κώστας: Εκπρόσωπος Τύπου

Θεοχαρόπουλος Θανάσης: Διευθυντής πολιτικού γραφείου Προέδρου

Καλαματιανός Διονύσης: Γραμματέας Κ.Ο. / Παιδεία

Καραμέρος Γιώργος: Αυτοδιοίκηση

Καρυστινάκη Φωτεινή: Στεγαστική πολιτική

Λαμπρίδης Χρήστος: Ναυτιλία και νησιωτική πολιτική

Μαντζουράνης Γιάννης: Δικαιοσύνη / Συνταγματική αναθεώρηση

Μπαλάφας Γιώργος: Άμυνα

Μπουλέκος Γιάννης: Κομματικά μέσα ενημέρωσης

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα: Δημόσια διοίκηση / Εργασία

Παναγιωτόπουλος Γιώργος: Ανάπτυξη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παππάς Νίκος: Οικονομία

Πολάκης Παύλος: Αγροτική πολιτική / Διαφάνεια

Ραγκούσης Γιάννης: Πολιτικός σχεδιασμός / Καινοτόμες προγραμματικές ιδέες και πολιτικές

Ρεπούση Μαρία: Διευθύντρια και υπεύθυνη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς»

Σβίγκου Ράνια: Διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις

Σίνου Δέσποινα: Απόδημοι

Στεφάτου Διονυσία: Ενέργεια

Συμεωνίδου Ελένη: Οργανωτικό γραφείο

Τσαπανίδου Πόπη: Ψηφιακή πολιτική και ενημέρωση

Τσουμέα Σταματία: Κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη

Χαραλαμπίδου Θένια: Περιβάλλον

Στην Πολιτική Γραμματεία συμμετέχουν ex officio o Πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, ο Γραμματέας της Κ.Ε., Στέργιος Καλπάκης, η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε., Αναστασία Σαπουνά και ο Γραμματέας του Κ.Σ. της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος.

Επίσης, με απόφαση της Π.Γ., ο Κώστας Μορφίδης ορίζεται Διευθυντής προσωπικού και υλικών πόρων του κόμματος.

