Aπορρίφθηκε η άρση ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ – μελών της προανακριτικής επιτροπής Τριαντόπουλου

Με 158 ψήφους κατά, 36 υπέρ, 76 «παρών»

Βουλή

Με 158 ψήφους κατά, 36 υπέρ, 76 «παρών» απορρίφθηκε η άρση ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ – μελών της προανακριτικής επιτροπής Τριαντόπουλου.

TAGS: Βουλή άρση ασυλίας προανακριτική
