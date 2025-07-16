Με 158 ψήφους κατά, 36 υπέρ, 76 «παρών» απορρίφθηκε η άρση ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ – μελών της προανακριτικής επιτροπής Τριαντόπουλου.
Πηγή: skai.gr
