ΣΥΡΙΖΑ: Νυχτερινή τροπολογία – σκάνδαλο από την κυβέρνηση των offshore

Κόντρα έχει ξεσπάσει με αιχμή την κατάθεση αργά το βράδυ από την κυβέρνηση σημαντικών υπουργικών τροπολογιών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κατηγορώντας την ότι «μέσα στη νύχτα, σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη χώρεσε μια σκανδαλώδη τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που συζητείται σήμερα (14/5) στην Ολομέλεια».

«Και ο κ. Φλωρίδης ανερυθρίαστα, επικαλέστηκε τη… διαφάνεια!



Τόση διαφάνεια, ώστε με την κατάπτυστη τροπολογία επιτρέπει πλέον στους συζύγους και τα τέκνα των μελών της κυβέρνησης να ιδρύσουν ή να διοικούν αλλοδαπές εταιρείες.



Αφήνει έτσι ανοιχτή την έμμεση συμμετοχή συγγενών πολιτικών σε offshore εταιρείες, από τη στιγμή που δεν προβλέπεται ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε οι εταιρείες που βρίσκονται σε συνεργάσιμα με την Ελλάδα φορολογικά κράτη να μην σχετίζονται με τρίτες εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους.



Είναι προφανής η πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει την ίδρυση και διοίκηση εταιρειών στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα (διά συζύγων, τέκνων και γονέων των πολιτικών προσώπων).



Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 θέλησε να προσδιορίσει τον ασαφή όρο «εξωχώριες εταιρείες» που προϋπήρχε στο νομοθέτημα και να το προσαρμόσει στα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη. Ο νόμος τότε άλλαξε και περιέλαβε όλες τις εταιρείες με έδρα στην αλλοδαπή και όχι μόνο τις μη συνεργάσιμες φορολογικά ή αυτές με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.



Σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ στα «μουλωχτά» αίρει την απαγόρευση που ίσχυε τα τελευταία 9 χρόνια και για τον κ. Φλωρίδη είναι απλά… Τετάρτη» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.



