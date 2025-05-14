Διαμαντοπούλου: Ο Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το θέμα του ξυλολίου όχι ο Ανδρουλάκης

Για απόπειρα αντιστροφής της πραγματικότητας από τη ΝΔ και την Ομάδα Αλήθειας, μίλησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, 'Αννα Διαμαντοπούλου, καυτηριάζοντας τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη Καρώνη, σε τηλεοπτική παρουσία της στο Mega. «Όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά και θυμάσαι τι λέει το ΠΑΣΟΚ, να θυμάσαι και τι είπε ο πρωθυπουργός πριν και μετά. Βάσει αυτών αμφισβήτησε ο κόσμος τα πάντα. Είναι απαράδεκτο η Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται σε θέση επίθεσης, ενώ προφανώς βρίσκεται σε άμυνα για όλα όσα συνέβησαν», είπε.

«Αν είχαν γίνει όσα προβλέπονταν, θα είχαμε φτάσει στην τραγωδία των Τεμπών;», ρώτησε, σημειώνοντας πως «η Hellenic Train είχε δεσμευτεί για 600 εκατ. ευρώ επενδύσεις, ενώ η κυβέρνηση θα της έδινε άλλα 750 εκατ. για τις άγονες γραμμές», όμως «οι επενδύσεις σταδιακά μειώνονταν και τελικά κατέληξαν στα 77 εκατ. ευρώ». Αναφορικά δε με την κατάθεση της πρότασης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, υπογράμμισε ότι αυτή θα κατατεθεί «μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με ακριβή επεξήγηση».

Σχολιάζοντας την «επίθεση» του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «για συνεργασία με τις "δυνάμεις του παραλογισμού"», η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «όλο αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα». Υπογράμμισε ειδικότερα ότι «το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε θεσμικά από την πρώτη μέρα. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αναφέρθηκε ποτέ σε ξυλόλια. Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα». Σημείωσε δε, ότι «δεν υπήρξε καμία συνεργασία με την Πλεύση Ελευθερίας» και πως «η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μαζί με την κ. Κωνσταντοπούλου σε ζητήματα όπως τα Ωνάσεια Σχολεία και ο γάμος των ομοφύλων». «Αν κατηγορεί εμάς για την Προανακριτική Επιτροπή, ας κατηγορήσει και τον εαυτό της. Η ευθύνη για την τραγωδία και τη διαχείρισή της ανήκει στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτό που οφείλει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, προχωρώντας στις διαδικασίες με βάση επίσημα στοιχεία», τόνισε.

Κατηγόρησε ευρύτερα την κυβέρνηση για «ανακύκλωση πολιτικών εξαγγελιών χωρίς ουσία» -από την οδική ασφάλεια και τη βία των ανηλίκων έως το δημογραφικό-, δηλώνοντας πως «υπάρχει μία φανταστική πραγματικότητα, η οποία δημιουργείται από τη συνεχή επανάληψη του "θα κάνουμε και θα κάνουμε"». «Ζούμε την εποχή του Μινχάουζεν», σχολίασε.

Για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, η πρώην υπουργός ανέφερε πως είχε προειδοποιήσει για την αποτυχία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο διοίκησης των ΑΕΙ: «Ο νόμος του 2021 προέβλεπε πειθαρχικά όργανα και δομές, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Αντί για νέες εξαγγελίες, ας υλοποιηθεί ο ίδιος ο νόμος. Το συνολικό πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων είναι ο τρόπος διοίκησής τους. Οι πρυτάνεις δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για όλα, ειδικά στα μεγάλα ιδρύματα της Αθήνας, όπου απαιτείται διαφορετικό μοντέλο», είπε. Αναφέρθηκε στην εξειδικευμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «είσοδο στα πανεπιστήμια με κάρτες και τουρνικέ», καθώς και στην ανάγκη τακτικής αξιολόγησής τους «με βάση την ασφάλεια, την έρευνα, την καθαριότητα και την αισθητική». «Τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα, αλλά όχι ανεξέλεγκτα. Χρηματοδοτούνται από τον Έλληνα φορολογούμενο και οφείλουν να του τα προσφέρουν», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

