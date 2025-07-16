Η μάχη των εντυπώσεων στην κεντροαριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρόλαβε το ΠΑΣΟΚ για μερικές ώρες και ενώ αρχικά στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν προγραμματίσει να καταθέσουν το δικό τους αίτημα σήμερα επίσπευσαν τις διαδικασίες. Τα τρία κόμματα χωρίστηκαν σε δυο «στρατόπεδα», καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη πέρα από τα τυχόν αδικήματα των δυο πρώην υπουργών, Μάκη Βορίδη, Λευτέρη Αυγενάκη και τις πολιτικές ευθύνες του πρωθυπουργού περιγράφουν στην πρότασή τους πως η «κερκόπορτα» για ό,τι έγινε στον Οργανισμό άνοιξε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια σύγκρουση η οποία θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες.

Από την Κουμουνδούρου τόνιζαν πως το ΠΑΣΟΚ επιλέγει ακατανόητα να μην συμπαραταχθεί με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, να μην υπογράψει την πρόταση προανακριτικής ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για τα ίδια πρόσωπα (Βορίδη - Αυγενάκη). Ακολουθεί λογική απομονωτισμού. «Όσο για την επιλογή του συμψηφισμού που συνεχίζει στο αφήγημα του το ΠΑΣΟΚ και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι φανερό ότι εντάσσεται στη στρατηγική του συναινετικού ταγκό, στη λογική των ίσων αποστάσεων και του παρών. Στα σκάνδαλα της Ν.Δ., όμως δεν χωράνε ίσες αποστάσεις. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Η Ν.Δ. Ξέρουμε ποιον ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση: «Τώρα που τα σκάνδαλα φανερώνουν το πραγματικό πρόσωπο της Δεξιάς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να απαλλαγεί από την βαριά ευθύνη που τη βαραίνει. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και με το "παρών" στην αντισυνταγματική τροπολογία Πλεύρη, ξαναπέφτει στο κενό των ίσων αποστάσεων που σημαίνει ένα πράγμα: την ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρότεινα στον κύριο Ανδρουλάκη να διαβάσει ξανά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκεί, όλα είναι σαφή και δεν αφήνουν περιθώρια για τετριμμένα μισόλογα, ανιστόρητους συμψηφισμούς και μικροκομματικούς ελιγμούς που αφήνουν την κοινωνία αδιάφορη».

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν πως δεν θα σταθούν σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, καθώς από την πρώτη στιγμή είχαν ξεκαθαρίσει πως θα συντάξουν μια πρόταση προανακριτικής επιτροπής ολοκληρωμένη αποδίδοντας τις ευθύνες εκεί που πρέπει, βασισμένη στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Το κρίσιμο και το επίδικο είναι να βρεθούν 151 ψήφοι και η προανακριτική να προχωρήσει», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς τα φώτα στράφηκαν και στην υπογραφή του Γιάννη Σαρακιώτη, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέλεξε να συνταχθεί με το πράσινο «στρατόπεδο». Κουμουνδούρου και Πατησίων έστειλαν ένα μήνυμα πως με τους 37 βουλευτές που διαθέτουν μπορούν να λειτουργήσουν, κάτω από ορισμένες συνθήκες, ως αξιωματική αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να απαντά ζητώντας και από ανεξάρτητους βουλευτές (τη στήριξε και Μπουρχάν Μπαράν) να υπογράψουν την πρόταση τους. Η μάχη των εντυπώσεων στην κεντροαριστερά καλά κρατεί και αναμένεται να φουντώνει όσο θα πλησιάζουν οι κάλπες.

