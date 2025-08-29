Για το τέλος των καταλήψεων στα ΑΕΙ, την αύξηση στα τροχαία ατυχήματα, το πόρισμα της Πυροσβεστικής αναφορικά με τα αίτια της τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ξεκινώντας από το θέμα της βίας στα πανεπιστήμια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε πως δεν υπάρχει ούτε μια κατάληψη μετά από αρκετά χρόνια. «Δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος κατειλημμένος, ούτε μια μικρή αίθουσα μετά από δεκαετίες. Και αυτό νομίζω είναι μια κατάκτηση των φοιτητών, της γνώσης και τελικά του ίδιου του πανεπιστημίου», όπως είπε.

«Γιατί ανεχόμασταν δεκαετίες αυτές τις καταστάσεις; Γιατί δεν υπήρχε βούληση; Διότι ήμασταν όλοι κάτω από ένα καθεστώς ιδεοληψιών και αντιλήψεων που δεν είχαν αν κάνουν με το συμφέρον των παιδιών και της Παιδείας».

«Όλοι οι δικυκλιστές θα φορούν κράνος σύμφωνα με εκστρατεία της Τροχαίας»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τα τροχαία, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η αύξησή τους δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνόμευση. «Συμφωνώ ότι χρειάζεται πολύ ισχυρή αστυνόμευση, όπως και έλεγχοι. Να σας πω ένα παράδειγμα: γιατί τόσες δεκαετίες δεν εφαρμόζουμε την υποχρεωτικότητα του κράνους; Γιατί δεν αντιδρά ο αστυνομικός; Διότι ήταν κι αυτός μέρος μιας κουλτούρας», δήλωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ήδη αυτήν τη στιγμή υπάρχει μια εκστρατεία στην Τροχαία πανελλαδικά. Πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο, θα φορούν κράνος. Θα έχει εμπεδωθεί απολύτως».

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πόρισμα της Πυροσβεστικής αναφορικά με τα αίτια της τραγωδία των Τεμπών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχαν ίχνη καύσης στις μηχανές και τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Προφανώς η έρευνα που έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και τα πορίσματα της ΕΛΑΣ ήταν με βάση την πορεία της ανάκρισης. Δεν νομίζω ότι άργησε το πόρισμα. Ας κρατήσουμε το ότι διεξάγεται μια ανάκριση για την απώλεια δεκάδων νέων παιδιών. Ας κρατήσουμε ότι έχουμε ένα από τα τραγικότερα δυστυχήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης και ας σεβαστούμε τον ανακριτή. Όλοι αυτοί που τα τελευταία χρόνια πήγαν να υποκαταστήσουν τον ανακριτή, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη».

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση δικαστικά, ας μην την κάνουμε χειρότερη και πιο δύσκολη», συμπλήρωσε.

Τέλος, ως προς την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ποσά που «υπερβαίνουν τις 10.000 αυτά που πρέπει να επιστραφούν».

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε:

«Ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος διέταξε έρευνα για τα ζητήματα της εγκληματικής οργάνωσης, το αδίκημα της απάτης, το αδίκημα της συναυτουργίας, της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας για το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη ζημιά από ιδιώτες. Ξεκίνησε η έρευνα, κάποιες πρώτες χιλιάδες ΑΦΜ διερευνούν οι καλοί ερευνητές και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα για κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά στην επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν παρανόμως. Μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ».

