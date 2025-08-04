Κόντρα Δούκα με Ισραηλινό πρέσβη: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους»

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα, με αφορμή τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Νόαμ Κατζ, κατά του δήμαρχου Αθηναίων, λέγοντας πως κάνει τους Ισραηλινούς τουρίστες «να μην αισθάνονται άνετα».

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», ο Ισραηλινός πρέσβης, καταφέρθηκε κατά του κ. Δούκα λέγοντας πως «δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει την πόλη του από οργανωμένες μειονότητες. Δεν καθαρίζει την πόλη και κάνει τους Ισραηλινούς τουρίστες να μην αισθάνονται άνετα».

Ο Χάρης Δούκας αντέκρουσε τις δηλώσεις του κ. Κατζ μέσω ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν δέχεται «μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους. Η Αθήνα, πρωτεύουσα μιας δημοκρατικής χώρας, σέβεται απόλυτα τους επισκέπτες της και υποστηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της.

Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση μας στη βία και τον ρατσισμό και δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, από όσους σκοτώνουν αμάχους και παιδιά στις ουρές των συσσιτίων, απ΄ όσους οδηγούν στον θάνατο καθημερινά δεκάδες ανθρώπους στη Γάζα, από βόμβες, πείνα και δίψα.

Προκαλεί αποτροπιασμό η επικέντρωση του κ. Πρέσβη μόνο στα γκραφίτι (που προφανώς σβήνονται), την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία.

Να πληροφορήσω επίσης τον κ. Πρέσβη ότι τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε πάνω από 90% ο αριθμός των Ισραηλινών στους οποίους χορηγήθηκε ελληνική Golden Visa».

