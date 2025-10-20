Χρυσοχοΐδης: Τώρα είναι ευκαιρία να υπάρξει τάξη στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στο ζήτημα της διαχείρισης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και της οδικής ασφάλειας με την ενίσχυση της ειδικής Υπηρεσίας της Τροχαίας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Άνοιξε μια συζήτηση, η οποία -κατά τη γνώμη- μου δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι και ιερά. Ιερό είναι η Ακρόπολη. Ιερό είναι οι εκκλησίες μας. Ιερό είναι το μνημείο των Πεσόντων. Όλα αυτά υπήρχαν πολύ πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εμάς, από τις δικές μας γενιές. Άρα, λοιπόν, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε για αυτό», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, θα πάμε δηλαδή στην Εκκλησία, για παράδειγμα, να γράφουμε στους τοίχους της Εκκλησίας; Πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε, επίσης, διάφορες ασχήμιες στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης; Όχι, υποθέτω. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ο Άγνωστος Στρατιώτης, το μνημείο των Πεσόντων, έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή. Άρα, λοιπόν, γιατί τώρα εμείς όλα αυτά τα παραβιάζουμε;».

Αναφορικά με τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν γραφτεί μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός τόνισε: «Λοιπόν, καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει αυτά. Γιατί να τα σβήσει; Γιατί ανοίγουμε πόλεμους; Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και συζητήσεις και διαμάχες χωρίς λόγο; Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται εκεί πάνω, αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να γίνονται μια σειρά δραστηριότητες, οι οποίες προσβάλλουν το ίδιο το μνημείο».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «τώρα είναι μια ευκαιρία, μιας και έχουν γίνει μια σειρά από δραστηριότητες εκεί πάνω, να υπάρξει μια τάξη στο συγκεκριμένο ζήτημα, πρώτα-πρώτα νομοθετική, δηλαδή να παραλάβουν το μνημείο, τον χώρο αυτόν, οι Ένοπλες Δυνάμεις, έτσι ώστε να είναι υπεύθυνος ο στρατός, ως μια συντεταγμένη υπηρεσία. Για την αστυνομία δεν αλλάζει τίποτα, ουσιαστικά. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουν όλες οι χώρες, όλα τα έθνη. Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο, το οποίο όλοι σέβονται και είναι πάνω από όλους; Ανεξαρτήτως ιδεολογικής, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης τοποθέτησης ή πεποίθησης. Αυτό το ιερό και κοινό να το διατηρήσουμε όλοι μας με ευθύνη απόλυτη ο καθένας ατομική και τελικά εθνική».

Σχετικά με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι φέτος -μέχρι στιγμής- έχουμε μία σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. «Ελπίζω να εξελιχθεί μέχρι το τέλος έτσι. Λέω ότι συνολικά στο δεκάμηνο έχουμε λιγότερα θανατηφόρα. Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα των υπηρεσιών τροχαίας, υπάρχουν τα βασικά προβλήματα, όπως είναι η αντίληψή μας, η παιδεία μας, η κουλτούρα μας γύρω από την οδήγηση», συμπλήρωσε.

Τέλος, ανέφερε ότι πρέπει όλοι να έχουν υπόψη τους τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος τιμωρεί βαριά την υποτροπή. «Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα πρώτο πρόστιμο, στη δεύτερη περίπτωση είναι βαρύ το πρόστιμο. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλύτερα. Να ξέρετε ότι σε λίγες μέρες η Τροχαία Αττικής κάθε Παρασκευο-σαββατοκύριακο θα έχει πολύ περισσότερους άνδρες και γυναίκες στους δρόμους για ελέγχους αλκοτέστ, χρήσης κράνους, το οποίο, μάλιστα, πάει πολύ καλά και σιγά σιγά φαίνεται να προσαρμόζονται όλοι. Σε περίπου 10 μέρες θα ενισχυθεί η ΟΕΠΤΑ με σχεδόν 100 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 80 γυναίκες», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

