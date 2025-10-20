Αποκαλυπτική συνέντευξη τύπου δόθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρουσία τόσο του κ. Δημήτρη Κουρέτα, όσο και των κτηνοτρόφων αναφορικά με την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από τη βελγική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr αναφερόμενος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, είπε ότι εκεί ενημερώθηκε από τους Ευρωπαίους φορείς ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά, με εγκεκριμένα εμβόλια από την Ε.Ε αν το ζητήσει η χώρα.

Εν συνεχεία είπε πως υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι – αν είχε ζητηθεί νωρίτερα – θα είχε συμβάλει άμεσα η αρμόδια κοινότητα, αλλά και πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι αναφερόταν δημοσίως από τους εγχώριους φορείς. Προσέθεσε πως όταν μία περιοχή μπει σε εμβολιαστικό πρόγραμμα αυτό σημαίνει πως εμβολιάζονται μόνο τα κοπάδια τα οποία βρίσκονται γύρω από μία θετική εκτροφή.

Κατέληξε στο ότι την τρέχουσα στιγμή θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για ένα μεγάλο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί, αναφέροντας πως το Υπουργείο καλείται να αποδεχτεί την πρόταση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα στην Θεσσαλία.

Εν συνεχεία ο συντονιστής της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιάννης Γκουρομπίνος, θέλησε να συγχαρεί τον Περιφερειάρχη, αναφέροντας πως είναι ο μοναδικός που θα σώσει ότι απέμεινε. Μίλησε για μισό εκατομμύριο χαμένα πρόβατα.

Χαρακτήρισε παράλογο το γεγονός ότι το 2025 έχει καταγραφεί παραγωγή 3 εκ. περισσότερων λίτρων γάλατος συγκριτικά με το 24′, για να υπερτονίσει ότι τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων είναι αντικρουόμενα με αυτά των τυροκόμων.

Μίλησε για το εμβόλιο ως μονόδρομο, λέγοντας πως η τρέχουσα κατάσταση είναι παρανοϊκή, λόγω των θανατώσεων, γεγονός το οποίο θεωρεί απαράδεκτο για οποιοδήποτε σοβαρό κράτος.

Όσον αφορά τους προβληματισμούς του, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Θεσσαλών Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μπαλούκας, μίλησε για τον απόηχο του ταξιδιού του Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες, πως έπειτα από αυτό επιβεβαιώθηκαν οι συνάδελφοι του, για το ότι υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις εμβολίου. Ακολούθησε κραυγή αγωνίας λέγοντας πως η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο απροχώρητο, με εστίες σε όλη την Ελλάδα, με αποκορύφωμα τη Θεσσαλία, όπου χάθηκε το 50% των ζώων.

Ανέφερε ως μονόδρομο τη σύσταση επιτροπής ώστε να ασχοληθεί με το εμβόλιο. Είπε πως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια τους, δίχως καμία στήριξη, όντας μόνοι. Προσέθεσε πως δεν υπάρχει άλλη διάθεση για ανοχή καθώς «έχει χαθεί η μπάλα».

Ολοκληρώνοντας έκανε λόγο για ολική αποτυχία και ζήτησε ανάληψη ευθυνών από το Υπουργείο, για έλλειψη σχεδίου, χρημάτων και στήριξης για να νικηθεί ο… εν «λόγω πόλεμος». Διότι το μόνο αποτέλεσμα ήταν θανατωμένα ζώα και οικογένειες δίχως εισόδημα. Απαίτησε από την επόμενη κιόλας ημέρα, να μη υπάρξει άλλη θανάτωση, καθώς αυτές «φέρνουν μόνο δυστυχία, φτώχεια και λυπηρές στιγμές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.