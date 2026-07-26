Αλ-Σαράα: Η Συρία επιδιώκει συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή αρκετών χωρών

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ αλ-Σαράα αποκάλυψε ότι η Δαμασκός εργάζεται για την επίτευξη μιας συμφωνίας ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή αρκετών χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, ο Αλ-Σαράα δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία με το Ισραήλ να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια συνολική ειρήνη. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα έθετε σε κίνδυνο το δικαίωμα της Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ακόμη, δήλωσε ότι η Συρία αποφεύγει οποιεσδήποτε συγκρούσεις με το Ισραήλ και ότι μια συμφωνία ασφαλείας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη επίλυση της κρίσης.

Οι δηλώσεις του Αλ-Σαράα έρχονται μετά από επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στη νότια Συρία, από τότε που ο Αλ-Σαράα ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Αλ-Σαράα επιβεβαίωσε επίσης ότι η Συρία δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε στρατιωτική επέμβαση στον γειτονικό Λίβανο, παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές σχετικά με το ζήτημα. Αντίθετα, η κυβέρνησή του εξετάζει επί του παρόντος τρόπους με τους οποίους οι αρχές του Λιβάνου μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση και να την οδηγήσουν σε ασφαλές έδαφος.

Επιπλέον, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της Δαμασκού στον περιορισμό των όπλων και στον περιορισμό των αποφάσεων για τον πόλεμο και την ειρήνη αποκλειστικά στο λιβανικό κράτος.

Ο Αλ-Σαράα τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης στο Λίβανο απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή προσέγγιση σε θέματα ασφαλείας, μια πιο ολοκληρωμένη λύση που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Στο εσωτερικό και οικονομικό μέτωπο, ο Αλ-Σαράα υποστήριξε ότι η απλή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα του από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες δεν θα ήταν αποτελεσματική, εκτός αν η Συρία διαγραφεί επίσης από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Πηγή: skai.gr

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