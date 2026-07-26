Κούβα: «Πολιτική γενοκτονία» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ το πετρελαϊκό εμπάργκο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο το πετρελαϊκό εμπάργκο και τις αυστηρές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη χώρα του, χαρακτηρίζοντας «πολιτική γενοκτονία» την τακτική της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντίας-Κανέλ άσκησε κριτική σε μια πρόσφατη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, η οποία κατηγορούσε την Κούβα για διείσδυση στην αμερικανική κυβέρνηση και για υποστήριξη ενός «πρωτοφανούς κύματος αριστερής τρομοκρατίας σε αμερικανικό έδαφος».

«Κατηγορώντας την Κούβα, δεν αναζητούν απλώς έναν αποδιοπομπαίο τράγο, έναν εξωτερικό παράγοντα. Ψάχνουν κάποιον να κατηγορήσουν για τις διαμαρτυρίες εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από μια οικονομία που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ. «Ψάχνουν μια νέα δικαιολογία για να διατηρήσουν την πολιτική γενοκτονία εναντίον της Κούβας».

Η ομιλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Αβάνας και Ουάσινγκτον, καθώς το πετρελαϊκό εμπάργκο και οι διευρυμένες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιδεινώσει τη χειρότερη οικονομική κρίση της Κούβας εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας κυλιόμενες διακοπές ρεύματος και ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρο το νησί.

Ο Ντίας-Κανέλ εκφώνησε την ομιλία αυτή στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 73 χρόνια από την πρώτη επίθεση των ανταρτών του Φιντέλ Κάστρο εναντίον του στρατού του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα το 1953, όταν ξεκίνησε η εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή του κουβανικού καθεστώτος, πέντε χρόνια αργότερα.

Η σημερινή ημέρα, η σημαντικότερη αργία στο επαναστατικό ημερολόγιο της Κούβας, περιλάμβανε επίσης καλλιτεχνικές παραστάσεις μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση του νησιού έχει οδηγήσει διάφορες διεθνείς εταιρείες, ιδιαίτερα στον τουριστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους στην Κούβα. Εκτός από τα αλλεπάλληλα μπλακάουτ, οι δημόσιες συγκοινωνίες της χώρας έχουν επίσης παραλύσει και η σχολική χρονιά συντομεύτηκε λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την κουβανική κυβέρνηση για οικονομική κακοδιαχείριση και έλλειψη επενδύσεων στις γερασμένες υποδομές της.

Στην ομιλία του, ο Ντίας-Κανέλ ζήτησε τον τερματισμό των κυρώσεων και του πετρελαϊκού αποκλεισμού και ευχαρίστησε τις διεθνείς ομάδες που έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και προμήθειες στο νησί.

«Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά, και αφήστε επίσης τον ευγενικότερο αμερικανικό λαό, ο οποίος έχει αγωνιστεί ιστορικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων λαών, χωρίς να περιμένει αναγνώριση και αντιμετωπίζοντας συχνά διωγμούς, φυλακίσεις και κινδύνους για τη ζωή του, να ζήσει ειρηνικά», είπε.

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για καμία άλλη χώρα στον κόσμο», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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