Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η χώρα είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο χαρακτήρισε γεωστρατηγικής σημασίας, ενώ διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πράξουν το ίδιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι, ο κ. Χριστοδουλίδης σχολίασε τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για το ζήτημα του καλωδίου και επισήμανε τρία βασικά σημεία:

Πρώτον, σημείωσε ότι η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Δεύτερον, τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Τρίτον, αναφέρθηκε στη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας που συνδέεται με το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το philenews.

Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα της ΔΕΘ χτες, Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω ότι η διασύνδεση με την Κύπρο θα υλοποιηθεί. Πρόθεσή μας να συνεχιστεί το έργο, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ολοκληρωθεί. Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για τις ρυθμιστικές χρεώσεις, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.

Για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισ. ευρώ για διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε μπροστά μας και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Αυτές είναι απολύτως σημαντικές για την Ελλάδα, ενώ εκείνη με την Κύπρο είναι πιο σημαντική για την Κύπρο. Εκτιμώ θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα, ότι το έργο αυτό η Κύπρος το θέλει και το εννοεί».

