Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ είναι Γενικός Διευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης - Στις 12:15 η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών

Γιώργος Γεραπετρίτης

Συνάντηση με τον Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ και Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, θα έχει σήμερα, στις 12:15 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Επίσης, ο Μπελκασέμ Χαφτάρ αναμένεται να συναντήσει και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα σχεδόν δύο μήνες μετά την επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Λιβύη Χαφτάρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark