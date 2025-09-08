Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ

Συνάντηση με τον Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ και Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, θα έχει σήμερα, στις 12:15 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Επίσης, ο Μπελκασέμ Χαφτάρ αναμένεται να συναντήσει και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα σχεδόν δύο μήνες μετά την επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ.

Πηγή: skai.gr

