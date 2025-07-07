Με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που αναζωπυρώθηκε με τη συμπλήρωση δέκα ετών από το δημοψήφισμα του 2015.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας», σημειώνοντας ότι το πολιτικό «δράμα» του 2015 ξεκίνησε ήδη πριν από τις εκλογές, όταν - όπως είπε - ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυσσε πως οι αγορές «θα χορεύουν στον ρυθμό των νταουλιών».

«Η ζημιά για τη χώρα δεν περιορίζεται μόνο στα γεγονότα του καλοκαιριού. Η “ιστορική κωλοτούμπα” είχε ολοκληρωθεί ήδη πριν το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στην αρχή της απάντησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε μια αλληγορική προσέγγιση, όπως είπε, «επειδή και στον ίδιο (σ.σ. Τσίπρα) άρεσαν τα παραμύθια». Παρομοίασε τον πρώην πρωθυπουργό με έναν «πυρομανή εμπρηστή που προκάλεσε ζημιά ύψους 100 δισ. ευρώ και δέκα χρόνια μετά επέστρεψε για να επιρρίψει ευθύνες στους πυροσβέστες που έσβησαν τις φωτιές».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ξεκινώ με ένα παραμύθι επειδή και σε αυτόν άρεσαν τα παραμύθια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πυρομανής εμπρηστής που έκαψε μεγάλες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, αυτές οι πυρκαγιές κόστισαν 100 δισ. ευρώ και ήρθε 10 χρόνια μετά να κατηγορήσει τους πυροσβέστες που έσβησαν τις φωτιές που έβαλε. Το λέω αλληγορικά αλλά αυτό θα μπορούσε να είχε εφαρμογή στην περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού

Είναι φιλότιμη η προσπάθεια κάποιων, συμπεριλαμβανομένων μέσων ενημέρωσης να ξεπλύνουν τον κ. Τσίπρα αλλά η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το εύρημα και οι συνεργοί του κ. Τσίπρα στο ξέπλυμα έχουν στόχο τη μετακίνηση των γκολπόστ

Το δράμα του 2015 που πρωταγωνιστής ήταν ο κ. Τσίπρας και η παρέα του ξεκίνησε πριν τις εκλογές του 2015 όταν μιλούσε για αγορές που θα χορεύουν από τα νταούλια, συνεχίστηκε από τον Ιανουάριο μέχρι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών όταν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια

Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας και συνεργάτες του. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έγινε μέχρι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Την ιστορική κωλοτούμπα την έκανε μέχρι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών.

Αυτό που δημοσιεύτηκε δεν είναι πρακτικά, έχουν δώσει πολύ καλές απαντήσεις ο κ Θεοδωράκης και ο κ. Μεϊμαράκης και ο . Τασούλας. Βάλτε στη ζυγαριά της αξιοπιστίας τον Τσίπρα και αυτά τα ονόματα και το αποτέλεσμα είναι ότι την αλήθεια δεν την λέει ο κ. Τσίπρας. Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα απαντήσουν σε ένα ακόμα τέχνασμα. Είναι εξοργιστικό ότι οι καταστροφείς να κουνάνε το δάχτυλο σε όσους έσωσαν τη χώρα και έβαλαν το συμφέρον της πατρίδας πάνω από όλα

Άλλοι το διαβάζουν ως αποκαλύψεις και άλλοι ως πολιτικό ξέπλυμα. Το σίγουρο είναι ότι είναι τέχνασμα για να μετατεθεί η πολιτική συζήτηση

Ο κ. Τσίπρας μέχρι να γίνει ο πρωθυπουργός δεν μας είχε πει ότι θα υπογράψει τρίτο μνημόνιο, ότι θα βάλει 23 νέους φόρους και δεν συμφωνήθηκαν αυτά στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Με μια σειρά ενέργειες από το 2015 έως το 2019 έκαναν τα αντίθετα από όσα είχαν υποσχεθεί

Δεν ξέρω ποια είναι τα πρακτικά. Εγώ ξέρω τι λέει ο κ. Θεοδωράκης, ο κ. Μεϊμαράκης, ο κ. Τασούλας που έχουν 1 εκατ. παραπάνω αξιοπιστία από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών του κ. Τσίπρα

Δεν θα ξαναγράφουν την ιστορία κάποιοι όσες αποκαλύψεις και να φέρουν. Δεν απευθύνεται η παρέα αυτή του κ. Τσίπρα σε ιθαγενείς, το προσπάθησε μια φορά, δεν θα τα ξανακάνει, απόδειξη οι δημοσκοπήσεις και το πού έχει φτάσει το κόμμα του που παλεύει για την είσοδο στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

