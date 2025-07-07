Αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί η δίκη του δημοσιογράφου - πανελίστα για την υπόθεση εκβίασης της βουλευτού Μαγνησίας Ζέττα Μακρή.
Σύμφωνα με τα gegonota, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου κ. Θανάσης Χαρμάνης ζήτησε αναβολή της δίκης για την Παρασκευή, προκειμένου να προσκομίσει στο δικαστήριο το αρχείο κλήσεων από την εταιρεία τηλεφωνίας, ώστε να αποδειχθεί – σύμφωνα με τον ίδιο – ότι δεν υπάρχει κλήση προς την Ζέττα Μακρή.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της κυρίας Μακρή, κ. Καραγκιόζος, δήλωσε σύμφωνος με το αίτημα αναβολής όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριημέρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, ενώ πρότεινε να προστεθούν δυο ακόμη μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας και συγκεκριμένα ο γιος της βουλευτού, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στη συνάντηση, σύμφωνα με την δικογραφία, καθώς και η γραμματέας της κ. Ζέττας Μακρή.
Ο εισαγγελέας της έδρας απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή 4 ημερών και αποδέχθηκε να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί.
Σε δηλώσεις της η κυρία Μακρή τόνισε ότι είναι νόμιμο δικαίωμα του κατηγορουμένου να ζητήσει αναβολή και του χορηγήθηκε. Η ίδια δήλωσε ότι θα προτιμούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα, καθώς η πλευρά της είναι έτοιμη για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου κ. Θανάσης Χαρμάνης δήλωσε ότι το αρχείο κλήσεων του Δ.Μ. θα αποτελέσει καταλυτικό υπερασπιστικό στοιχείο.
