Κικίλιας: Παράσημο Εσωτερικής Ασφάλειας για την Πολιτική Προστασία από την Γαλλία

Το μετάλλιο Εσωτερικής Ασφάλειας για την Πολιτική Προστασία της Γαλλικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε χθες στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, από τον γενικό διευθυντή Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Julien Marion.

Η παρασημοφόρηση έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία της Γαλλίας παρουσία της πρέσβεως, κ. Laurence Auer.

Ο κ. Κικίλιας έδωσε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ ευχαρίστησε «για την εξαιρετική τιμή στο πρόσωπό του» που -όπως είπε- αισθάνεται ότι αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που έκαναν οι άνδρες και οι γυναίκες της πολιτικής προστασίας, της Πυροσβεστικής και όλων των σωμάτων ασφαλείας σε «μία πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο».

Με τη σειρά του ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων της Γαλλίας, Julien Marion, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στην «μακρά ιστορία συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στις μελλοντικές προοπτικές, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

«Θέλω να πω ότι η φίλη μας χώρα Γαλλία έχει αναπτύξει εξαιρετικές μεθόδους αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και των καταστροφών και επανειλημμένως αξιωματούχοι του υπουργείου μου έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία, προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν παραπάνω γνώσεις κι εμπειρία και συνεργασία στις τεχνικές μεθόδους αυτές. Και χαίρομαι που κι εμείς μέσα από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και την επανάσταση που διενεργείται στην Πολιτική Προστασία, τεχνητή νοημοσύνη, σένσορες, drones, μετεωρολογικοί σταθμοί, ραντάρ, νέες τεχνολογίες μπορούμε να συνεισφέρουμε και να συνεργαστούμε και θα το κάνουμε φυσικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πιστεύω κι εύχομαι τίποτα να μην μπορέσει να διαταράξει αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες και τα δύο υπουργεία», σημείωσε ο κ. Κικίλιας σε δηλώσεις του.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του «η κλιματική κρίση δοκιμάζει εμάς, τις μεσογειακές χώρες, τη φίλη μας χώρα Γαλλία, όλη την Ευρώπη αλλά και όλο τον πλανήτη. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να εκπαιδεύσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να δυναμώσουμε την πολιτική προστασία». «Η δύναμη της φύσης όμως πάντα είναι πιο ισχυρή απ' όλους μας, γι' αυτό η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κοινή προσπάθεια στον τομέα των εξοπλισμών, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στον τομέα της εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των εθελοντών είναι αυτά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Προφανώς μαζί δρούμε πολύ καλύτερα και με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία», υπογράμμισε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην άμεση ανταπόκριση της Γαλλίας σε κρίσεις, όπως οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «εμείς οι Έλληνες δεν ξεχνάμε ότι όταν ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης σήκωσε το τηλέφωνο τα τελευταία χρόνια στις πολύ μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε είτε με δασικές πυρκαγιές είτε με άλλες συνθήκες τα γαλλικά καναντέρ ήταν τα πρώτα τα οποία έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Εμείς νιώσαμε και βιώσαμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη και στο έδαφος καθ' ότι Γάλλοι πυροσβέστες στα πλαίσια του rescEU ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη νότια και βόρεια Ελλάδα και μας βοήθησαν όποτε και όπου χρειάστηκε», σημείωσε ο υπουργός ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία αντιπυρική περίοδο που όπως είπε ήταν η δυσκολότερη από πλευράς συνθηκών αντιπυρική περίοδος των τελευταίων 40 ετών, σύμφωνα και με τους επιστήμονες.

«Καταφέραμε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες δασών στον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, αλλά κυρίως να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας γιατί φυσικά προστατεύουμε τις περιουσίες των ανθρώπων και το φυσικό κάλλος στα δάση, αλλά όλα τα άλλα μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πολύ πάνω απ' όλα. Χρησιμοποιήσαμε φέτος drones για γρήγορη παρατήρηση της ενάρξεως των πυρκαγιών, τα αεροπλάνα μας και τα ελικοπτερά μας τα πυροσβεστικά πέταγαν τις κρίσιμες ώρες της ημέρας έμφορτα με νερό ή το επιβραδυντικό υγρό και 16 ομάδες δασοκομάντος αερομεταφερόμενες προσγειώνονταν στα πρώτα λεπτά στις πιο δύσκολες περιοχές και στα βουνά μας και στις χαράδρες μας, στις πεδιάδες μας για να αντιμετωπίσουν πρώτοι τις πυρκαγιές. Όλα αυτά και όλη η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει είναι στη διάθεση του φίλου γαλλικού λαού όποτε αυτό χρειαστεί», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

«Μακρά ιστορία συνεργασίας στον τομέα πολιτικής προστασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας»

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων της Γαλλίας, Julien Marion αναφέρθηκε με τη σειρά του στην συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς και στην χθεσινή του επίσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. «Περάσαμε περίπου δύο ώρες κατά τις οποίες ανταλλάξαμε απόψεις και είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω τις πραγματικά εντυπωσιακές εγκαταστάσεις σας. Δύο ώρες που επέτρεψαν να επιβεβαιώσουμε ότι μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπάρχει μία μακρά ιστορία συνεργασίας στον τομέα πολιτικής προστασίας και εκτός από πολύ πλούσιο παρελθόν έχει και πολύ πλούσιο μέλλον αυτή η συνεργασία. Ελλάδα και Γαλλία είναι δύο χώρες που και οι δύο βρέχονται από τη Μεσόγειο και που μοιράζονται κι άλλα στοιχεία που αφορούν την θέση τους σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες. Και είναι προκλήσεις που γνωρίζουμε όλοι και αυτό διότι δυστυχώς ολοένα και συχνότερα βιώνουμε τις συνέπειες. Είναι φυσικά ο υψηλός κίνδυνος δασικών πυρκαγιών», σημείωσε ο κ. Marion. Παράλληλα μίλησε για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όπως και στη Γαλλία το 2022 και επισήμανε ότι «κάθε φορά που η μία ή η άλλη χώρα βρίσκονται αντιμέτωπες με μία τέτοια πρόκληση, ορισμένες φορές με φαινόμενα πρωτοφανούς βίας τουλάχιστον έχουμε την τύχη να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον».

Όπως υπογράμμισε «σε μία εποχή που ορισμένες φορές υπάρχουν ερωτήματα ή ανησυχίες για το μέλλον της Ευρώπης μπορούμε να πούμε ότι ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης Κρίσεων είναι ένας τομέας ο οποίος διακρίνεται για την αλληλεγγύη με έμπρακτο και απτό τρόπο». Παράλληλα τόνισε ότι ήταν σημαντικό για εκείνον ως διευθυντή Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων να έρθει στην Αθήνα για να διαπιστώσει την ποικιλία των διαφορετικών συνεργασιών τους, αλλά και να συζητήσει τις μελλοντικές προοπτικές.

«Εύχομαι ο καθένας να μάθει πολλά από τον άλλον. Διαπίστωσα για παράδειγμα προηγουμένως την πρόοδο που έχετε καταγράψει όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Είναι ένα παράδειγμα- θα μπορούσα να ονοματίσω περισσότερα - αλλά είναι ένα έναυσμα για να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε έτι περαιτέρω τη διμερή συνεργασία μας στην πολιτική προστασία», υπογράμμισε ο κ. Marion και προσέθεσε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια καταστροφές με τραγικές συνέπειες είτε οι καταστροφές αυτές αφορούσαν πυρκαγιές, είτε πλημμύρες, αλλά αυτό που είδε «είναι ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός έχουν λάβει κρίσιμες αποφάσεις για να εξελιχθεί ο μηχανισμός ανταπόκρισης και να αυξηθούν οι δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις». «Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που θα μπορούν να είναι εποικοδομητικές και θετικές για το μέλλον. Εσείς κ. υπουργέ ενσαρκώνετε αυτή την προσπάθεια και η δράση σας έχει επιτρέψει μία αναδιοργάνωση προς το καλύτερο των δομών πολιτικής προστασίας της χώρας. Υπάρχει και αυτή η λογική στον ερχομό μου, η λογική να αναγνωρίσω και να τιμήσω τον ρόλο που έχετε διαδραματίσει σε αυτή την εξέλιξη. Άρα η τιμητική διάκριση που θα ακολουθήσει αποτελεί καταρχάς μία αναγνώριση του βασικού ρόλου που έχετε διαδραματίσει στην πρόοδο της πολιτικής προστασίας στη χώρα αλλά είναι κι εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και μία δήλωση αισιοδοξίας και φιλοδοξίας για τη συνεργασία μας από εδώ και στο εξής», σημείωσε και ευχαρίστησε τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «για το ρόλο που έχει διαδραματίσει στη χώρα μας αλλά και για τη συνεισφορά του στην ελληνογαλλική συνεργασία σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα για τους συμπολίτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.