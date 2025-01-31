Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της κύριας κατοικίας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής του την προστασία των δανειοληπτών και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, επαναφέρει την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

- Επαναφέρεται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά τα πρότυπα του νόμου του ΠΑΣΟΚ Ν.3869/2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια και διαδικασίες.

- Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο μετακυλίεται ο κίνδυνος από τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά τα 2/3 στην τράπεζα με αποτελεσμα να μειώνεται σημαντικά η οφειλή τους πάνω από 30% δεδομένης και της αναδρομικής ισχύος.

- Προστατεύεται η αγροτική περιουσία κατά τα πρότυπα της κύριας κατοικίας και στην έκταση που είναι αναγκαία ώστε να μπορεί ο αγρότης να συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Οι δανειολήπτες αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

- Περιορίζεται η ευθύνη του εγγυητή στην περίπτωση των δανείων που έχουν μεταβιβαστεί και παρέχονται ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση της οφειλής.

- Ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται σε 120 δόσεις, με τον οφειλετη να απαλλάσσσεται από το 30% της οφειλής, εφόσον είναι συνεπής στην αποπληρωμή της ρύθμισης.

- Ο κώδικας δεοντολογίας και ο εξωδικαστικός μηχανισμός βελτιώνονται με σημαντικές αλλαγές για τη ρύθμιση οφειλών και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στους servicers.

«Οι ατελέσφορες και αναποτελεσματικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά δεν επιλύουν ένα ζήτημα, που αποτελεί βρόγχο για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία, αλλά ουσιαστικά ευνοούν τα κερδοσκοπικά funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος των δανειοληπτών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), εφορία, ΕΦΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες παροχής ρεύματος, Δήμους, υπερβαίνει κατά πολύ τα 240 δισ. ευρώ, ενώ το χρέος (που δεν αφορά νομικά πρόσωπα) κατανέμεται τουλάχιστον στα μισά περίπου ΑΦΜ (από τα συνολικά 9 εκατ.) που αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποβάλλει μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων και δίκαιων λύσεων στα προβλήματα του ιδιωτικού χρέους», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

