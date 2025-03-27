Την πρώτη του διάλεξη, ως Policy Fellow στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minta de Gunzburg του Πανεπιστημίου Harvard (CES) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS), έδωσε το βράδυ της Τρίτηςο Αλέξης Τσίπρας, σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε τέσσερις προτάσεις για μια νέα δημοσιονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ με στόχο την στρατηγική αυτονομία της, ενώ τοποθετήθηκε, τόσο κατά την αρχική ομιλία του όσο και στις ερωτήσεις που του ετέθησαν στη συνέχεια από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε όλο το φάσμα των εξελίξεων στην Ευρώπη, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και όλο το νέο γεωπολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικότερα, στη συζήτηση που έγινε με συντονιστή τον καθηγητή Peter Hall, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ διατηρώντας παράλληλα τον διατλαντικό διάλογο, ανεξάρτητα από το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Τόνισε παράλληλα ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι η μόνη βάση για να προχωρήσουν οι ευρωαμερικανικές σχέσεις. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και τις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας, για αποτελέσει όχι μόνο δύναμη αποτροπής, αλλά και δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω κατέθεσε τέσσερις άξονες πολιτικής και οικονομικής δράσης προκειμένου η ΕΕ να σταθεί απέναντι στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από τις τεκτονικές αλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο:

- Αύξηση του ορίου χρέους των ευρωπαϊκών οικονομιών από το 60% που είναι σήμερα στο 100% με αφορμή το πρόγραμμα 900 δισ. της Γερμανίας (που θα αυξήσει το χρέος της)

- Αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργηθεί από αυτό το μέτρο προς όφελος όλης της Ευρώπης και όχι μόνο των εγχώριων επιχειρήσεων των μεγάλων οικονομιών

- Δημιουργία ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών που θα εκδίδει κοινό ευρωπαϊκό χρέος για επένδυση στην κοινωνική συνοχή, ενέργεια, άμυνα, υποδομές, πράσινη μετάβαση

- Εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς στην γραμμή των εκθέσεων Letta και Draghi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

