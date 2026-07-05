Πώς ο Τραμπ μετατρέπει το ΝΑΤΟ σε μηχανή παραγωγής χρημάτων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε μια διατλαντική συμμαχία που βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε μια επιχειρηματική σχέση. Όπως σχολιάζει το Politico, έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες και να επενδύσουν σημαντικά σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα, κατά την ετήσια συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα εστιάσει και πάλι την προσοχή στο πόσα μπορούν να δαπανήσουν οι Ευρωπαίοι για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η αλλαγή αυτή, η οποία αντανακλά την ολοένα και πιο συναλλακτική προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι σε ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ, κινδυνεύει να παραγκωνίσει τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο επέκτασης της σύνθεσης του ΝΑΤΟ ή την υπεράσπιση της ανατολικής πλευράς του έναντι της Ρωσίας. Επιπλέον, έχει επηρεάσει τους δεσμούς που κάποτε διατηρούσαν την ομάδα ενωμένη - μετατρέποντας τη συμμαχία σε μια δομή που διαμορφώνεται περισσότερο από εθνικά συμφέροντα παρά από κοινά ιδανικά.

«Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις ΗΠΑ για κάποιο διάστημα», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Επομένως, δεν είναι προς το συμφέρον μας να προκαλούμε συγκρούσεις. Ωστόσο, πρέπει επίσης να κάνουμε τις ΗΠΑ να καταλάβουν με αποφασιστικό τρόπο ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ότι έχουμε και εμείς τα δικά μας συμφέροντα».

Ο Ματ Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, τόνισε την οικονομική διάσταση της φετινής συνόδου κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα της Τουρκίας στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η Ουάσιγκτον «χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αύξηση της αμυντικής παραγωγής και τη μείωση των ρυθμίσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο. «Ωστόσο, σίγουρα δεν υποστηρίζουμε την προστατευτιστική ρητορική που συχνά περιλαμβάνουν πολλές ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες. Αυτός είναι ένας τομέας που ενδέχεται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής και για τον οποίο αναμένουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία».

Ο Γουίτακερ επαίνεσε τους συμμάχους για το γεγονός ότι διέθεσαν σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμυντικές δαπάνες κατά το τελευταίο έτος, με το ήμισυ του ποσού αυτού να αφορά εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής, και χαρακτήρισε αυτό το γεγονός ως «καλή αρχή».

Η επένδυση αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της περσινής συνόδου κορυφής, όπου οι σύμμαχοι καυχιόνταν για τα επιπλέον 90 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν επενδύσει. Αυτό έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος του Τραμπ προς τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5%, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα αποχωρήσει από τη συμμαχία αν οι χώρες δεν ανταποκριθούν. Επίσης, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έχει συνδέσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών με την ταχύτερη πώληση αμερικανικών όπλων στους συμμάχους.

Αυτή η νοοτροπία που δίνει προτεραιότητα στα επιχειρηματικά συμφέροντα έχει, σε κάποιο βαθμό, διαπεράσει καθεμία από τις έξι ετήσιες συνόδους κορυφής του Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του. Ωστόσο, αυτό έχει γίνει όλο και πιο εμφανές, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά προσάρτηση της Γροιλανδίας, διστάζει ως προς την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία και επιβάλλει σκληρούς δασμούς σε μέλη του ΝΑΤΟ. Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ, το οποίο απαιτεί από τον κόσμο να αγοράζει αμερικανικά προϊόντα, χωρίς να προωθεί ουσιαστικά αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες.

Και η Ευρώπη παίζει το παιχνίδι - τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στηρίζουν 110.000 αμερικανικές θέσεις εργασίας μέσω παραγγελιών αμερικανικών όπλων αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής, ανακοίνωσαν σχέδια για την παραγωγή αμερικανικών όπλων στις χώρες τους κατόπιν αδείας.

«Ο γενικός γραμματέας θέλει να μετατρέψει τη σύνοδο κορυφής σε μια εκδήλωση σύναψης συμφωνιών, όπου οι εταιρείες θα ανακοινώνουν συνεργασίες», δήλωσε στο Politicoένας δεύτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αν ο Τραμπ θεωρήσει θετική την εκδήλωση για την αμυντική βιομηχανία, τότε ίσως θεωρήσει θετική και τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα και, ελπίζουμε, θετικό και το ΝΑΤΟ».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι δεν θα καταφέρουν να παρουσιάσουν στην Άγκυρα κάτι τόσο εντυπωσιακό όσο αυτό που έκαναν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους στη Χάγη. Ωστόσο, επισημαίνουν τα σχέδια για την ανακοίνωση συμφωνιών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τη διοργάνωση ενός φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη σύνοδο κορυφής.

«Θέλουμε να πάμε εκεί, να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά τις δαπάνες και την ασφάλεια και να φύγουμε πριν συμβεί κάτι κακό», δήλωσε ένας τρίτος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε αίτημα του Politico για σχόλιο. Ωστόσο, ο Τραμπ καταδίκασε την Πέμπτη χώρες όπως η Γερμανία για το γεγονός ότι δεν συνεισφέρουν οικονομικά όπως θα έπρεπε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν κατά πολύ περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, προκειμένου να τις προστατεύσουν, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό», έγραψε σε ανα΄ρτησή του στο Truth Social.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ αισθάνθηκαν ότι αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα τους τελευταίους μήνες, αφού ο Τραμπ εξέπληξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ με τις ανακοινώσεις του για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία και την ακύρωση της αποστολής στρατευμάτων στην Πολωνία.

Η Ευρώπη παραμένει επίσης σε εγρήγορση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των ρωσικών παρεμβάσεων κοντά στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες προσπαθούν να βρουν τρόπο με τον οποίο η ήπειρος θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον να θυσιάσουν ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους για την ήπειρο. Το Πεντάγωνο αναμένεται να ακυρώσει ένα σχέδιο αποστολής πυραύλων «Tomahawk» στη Γερμανία, εν μέρει επειδή οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία θα το εκλάβει ως κλιμάκωση, αφήνοντας το Βερολίνο με ελάχιστες λύσεις για τις επείγουσες ανάγκες του σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας μετέφερε επίσης φέτος δύο γραφεία που παραδοσιακά διαχειρίζονταν τις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό, στο τμήμα προμηθειών και συντήρησης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης που αποσκοπεί στην προτεραιοποίηση των εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού και στην ενθάρρυνση των χωρών να αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό.

Το ΝΑΤΟ δεν είναι παρά ένας «χαρτοτίγρης» που διατηρεί μια «ανθυγιεινή αλληλεξάρτηση» από τις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Παραπονέθηκε ότι οι σύμμαχοι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, παρότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ούτε τους ζητήθηκε βοήθεια μέχρι που το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ μια «χάρτινη τίγρη», υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία διατηρεί μια «σχέση αλληλεξάρτησης» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα ότι οι σύμμαχοι δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, παρότι ούτε είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση ούτε τους είχε ζητηθεί να συνδράμουν, μέχρι τη στιγμή που το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, απ' όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η συμμαχία «πρέπει να επιστρέψει σε μια πραγματικά σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία», είπε. Μια συμμαχία «που διαθέτει πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, ικανές να αποτρέψουν απειλές εδώ στην ίδια την ήπειρο και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη συμβατική άμυνα της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

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