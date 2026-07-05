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Συνελήφθη στον Ωρωπό 64χρονος Αυστριακός καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους άνω των 63 εκατ. ευρώ

Ο κατηγορούμενος, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ αξίας άνω των 63 εκατ. ευρώ μεταξύ 2023 και Ιουνίου 2025

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Χειροπέδες σε κρατούμενο

Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε, ύστερα από πολυήμερες έρευνες, το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Ωρωπού.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: απάτη Ωρωπός Γερμανία σύλληψη
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