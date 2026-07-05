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Το attitude των Γάλλων και το γέλιο ήταν οι καλύτερες απαντήσεις σε κάθε πρόκληση των Παραγουανών

Η Παραγουάη προσπάθησε να χαλάσει παντελώς το μυαλό των Γάλλων, να… παίξει ξύλο, αλλά ο Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του από κάποιο σημείο και μετά έβλεπαν μονάχα την αστεία πλευρά της κατάστασης

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Μπαπέ

Το πλάνο των Παραγουανών στο ματς με τη Γαλλία στους «16» του Μουντιάλ ήταν ξεκάθαρο. Αλλά ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και οι υπόλοιποι παίκτες του Ντεσάν, άφησαν τον πόνο στην άκρη και άρχισαν κάποια στιγμή να γελούν με τα τερτίπια των αντιπάλων τους.

Ο φορ της Ρεάλ... έφαγε αρκετό ξύλο, κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο εκνευρίστηκε, οι Παραγουανοί πίστεψαν πως το σχέδιό τους είχε αρχίσει ν' αποδίδει, αλλά τελικά οι «τρικολόρ» τους πέταξαν εκτός διοργάνωσης.

Κάποια στιγμή ο Εμπαπέ άρχισε απλά να γελά με την υπεπροσπάθεια των αντιπάλων του και τα χτυπήματα που στα... μουλωχτά προσπαθούσαν να του ρίξουν, ενώ, δεν έλειψε και η προσπάθεια να χαλάσει η άσπρη βούλα λίγο πριν το νικητήριο πέναλτι της Γαλλίας!

Στο φινάλε, οι Παραγουανοί... κοιμήθηκαν όπως έστρωσαν και ο Εμπαπέ άρχισε να πανηγυρίζει ειρωνικά μπροστά τους..

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γαλλία Παραγουάη Μουντιάλ 2026
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