Το attitude των Γάλλων και το γέλιο ήταν οι καλύτερες απαντήσεις σε κάθε πρόκληση των Παραγουανών

Το πλάνο των Παραγουανών στο ματς με τη Γαλλία στους «16» του Μουντιάλ ήταν ξεκάθαρο. Αλλά ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και οι υπόλοιποι παίκτες του Ντεσάν, άφησαν τον πόνο στην άκρη και άρχισαν κάποια στιγμή να γελούν με τα τερτίπια των αντιπάλων τους.



Ο φορ της Ρεάλ... έφαγε αρκετό ξύλο, κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο εκνευρίστηκε, οι Παραγουανοί πίστεψαν πως το σχέδιό τους είχε αρχίσει ν' αποδίδει, αλλά τελικά οι «τρικολόρ» τους πέταξαν εκτός διοργάνωσης.

Κάποια στιγμή ο Εμπαπέ άρχισε απλά να γελά με την υπεπροσπάθεια των αντιπάλων του και τα χτυπήματα που στα... μουλωχτά προσπαθούσαν να του ρίξουν, ενώ, δεν έλειψε και η προσπάθεια να χαλάσει η άσπρη βούλα λίγο πριν το νικητήριο πέναλτι της Γαλλίας!



Στο φινάλε, οι Παραγουανοί... κοιμήθηκαν όπως έστρωσαν και ο Εμπαπέ άρχισε να πανηγυρίζει ειρωνικά μπροστά τους..

Paraguay players trying their best to rattle Mbappe pic.twitter.com/wkhhAHnsAK — 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) July 4, 2026

Mbappe qui célèbre devant le joueur paraguayen



Il est trop fort pour ragebait ptdrrrrrrrrr pic.twitter.com/YgFH9NoC1N — 𝐌𝐬𝐧_𝐒𝐢𝐬🦅🇹🇷 (@Msn_sis0) July 5, 2026

Fransa, Paraguay maçının ekrana gelmeyen o anı.



Mbappe ortalığı

ateşe verdi ve gülerek uzaklaştı. Kylian tam profesyonel pic.twitter.com/4diMgakfiN — Sinan AKYÜZ (@SinanAkyuz73) July 4, 2026

Πηγή: skai.gr

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