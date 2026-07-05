Θεσσαλονίκη: 7χρονο κοριτσάκι περιφερόταν στους δρόμους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα 7χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

Ο 25χρονος πατέρας της συνελήφθη από την αστυνομία και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου.

Ο πατέρας θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την υπόθεση.

Ένα 7χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι, από διερχόμενους πολίτες, να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από το σπίτι χωρίς την εποπτεία ενηλίκου.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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