Στη σύλληψη 22χρονου ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε δύο πεζούς.
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