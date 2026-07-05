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Θεσσαλονίκη: 22χρονος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και τραυμάτισε δύο πεζούς

Στη σύλληψη ενός 22χρονου που οδηγούσε επικίνδυνα στην Καλαμαριά προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

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Στη σύλληψη 22χρονου ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε δύο πεζούς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα 22χρονος Καλαμαριά Αστυνομία συλλήψεις έγκλημα
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