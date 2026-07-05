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Σωτήρια αεροδιακομιδή ανοιχτά της Λέσβου – Η δράση της Πολεμικής Αεροπορίας σε πραγματικό χρόνο (Βίντεο)

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

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MEDEVAC

Στις 4 Ιουλίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε επιχείρηση αεροδιακομιδής (MEDEVAC) ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fortuna», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά της Λέσβου.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Δείτε το βίντεο της επιχείρησης:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πολεμική αεροπορία
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