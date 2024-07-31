Για τις 2 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται η συζήτηση για την αίτηση αποφυλάκισης του Φρέντη Μπελέρη με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Οι δικαστές έδωσαν νέα αναβολή επικαλούμενοι τις καλοκαιρινές άδειες.

Ο Φρέντη Μπελέρης έχει τις προϋποθέσεις να καταθέσει το αίτημα αποφυλάκισης με όρους, καθώς έχει εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής και έχει επιδείξει καλή διαγωγή, όπως προβλέπει η αλβανική νομοθεσία.

Ο Φρ. Μπελέρης εκτίει ποινή δύο ετών.

Ο εκλεγμένος πλέον ευρωβουλευτής Φρέντυ Μπελέρης μετά την απόφαση των Αλβανών δικαστών για αναβολή της δίκης, μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή.

​Μετά την αναβολή της εκδίκασης του αιτήματος αποφυλάκισης του με περιοριστικούς όρους για 2 Σεπτεμβρίου, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή αναβολή του αιτήματος αποφυλάκισής μου αποτελεί μια ακόμη μεθόδευση του καθεστώτος του κ. Ράμα, προκειμένου να υλοποιήσει το σκοτεινό σχέδιο του για τη Χιμάρα. Ένα σχέδιο υφαρπαγής των ελληνικών περιουσιών και τρομοκράτησης όποιου εναντιώνεται. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο αυταρχισμός και ο ρεβανσισμός του κ. Ράμα κρατούν δέσμια το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες στην Αλβανία. Γι’ αυτό ακριβώς, επέστρεψα στις φυλακές και δεν έκανα χρήση της ασυλίας μου ως Ευρωβουλευτής. Για να στείλω στα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας και στους Αλβανούς πολίτες της περιοχής το μήνυμα ότι δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Στις 4 Αυγούστου πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη για το Δήμο Χειμάρρας. Η νίκη του Πέτρου Γκικουρία θα είναι ένα μήνυμα ελευθερίας και υπερηφάνειας για όλους τους κατοίκους της περιοχής".

Σε δήλωση προχώρησε και ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας, Πέτρος Γκικουρίας:

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι για άλλη μια φορά αναβλήθηκε η εκδίκαση του αιτήματος αποφυλάκισής του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας και Ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη, ώστε να παραμείνει άλλον έναν μήνα στη φυλακή. Πρόκειται για άλλη μια μεθόδευση με στόχο να φοβίσει τους πολίτες της Χειμάρρας 4 ημέρες πριν τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές.

Είναι προφανές από τις αστείες δικαιολογίες που επικαλούνται, ότι οι αναβολές αποφασίζονται επειδή, ο Φρέντης Μπελέρης στηρίζει την υποψηφιότητά μου για τον Δήμο Χειμάρρας. Αυτό που δεν παίρνει αναβολή για μας τους Χειμαρριώτες είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, την Κυριακή 4 Αυγούστου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ, ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!»

