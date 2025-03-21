ΠΑΣΟΚ: Ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης δεν έχει τέλος

«Η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να εργαλειοποιούν ανυπόστατα σενάρια περί ρωσικών bots προκειμένου να υπονομεύσουν τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των πολιτών για την τραγωδία των Τεμπών και το αίτημα τους για αλήθεια και δικαιοσύνη», τονίζει σε ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή σχετικό δημοσίευμα.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Όπως αποκαλύπτει το Inside Story, το δημοσίευμα του EU Reporter –το περιεχόμενο του οποίου ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε από το βήμα της Βουλής– στηρίχθηκε σε διάτρητη «έρευνα», προερχόμενη από ιστοσελίδα με σοβαρά ερωτήματα για τη φερεγγυότητά της. Τα troll της κυβέρνησης και οι πάσης φύσεως "ομάδες αλήθειας" παρουσίασαν μάλιστα σε αγαστή συνεργασία με τους πολιτικούς τους προϊσταμένους τη φωνή της κοινωνίας ως κατευθυνόμενη από ξένες δυνάμεις. Ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης δεν έχει τέλος»

