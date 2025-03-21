Σταύρος Καλαφάτης: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης

Ο Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Ανάπτυξης μετά την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, διαθέτει εμπειρία από κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, και χαίρει της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού για το έργο του.



Ο Σταύρος Καλαφάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Μαΐου 1965, είναι έγγαμος, και πατέρας μιας κόρης και ενός γιου.



Διετέλεσε γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης και πρώην Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί, σήμερα Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σπουδές

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ' όπου αποφοίτησε το 1988. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις (1991) και νέες μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών (1994).

Επαγγελματική σταδιοδρομία



Εργάστηκε ως δικηγόρος (από το 1990), σύμβουλος επικοινωνίας έντυπων μέσων ενημέρωσης (2000 - 2002) και καθηγητής σε ΙΕΚ, στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 1995 - 2000 εργάστηκε ως Σύμβουλος Οργάνωσης και Επικοινωνίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Πολιτική διαδρομή

Στις βουλευτικές εκλογές του 2000 έλαβε θέση επιλαχόντα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ορκίστηκε βουλευτής το 2003 αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Ψωμιάδη λόγω ανάληψης της νομαρχίας Θεσσαλονίκης, και έκτοτε εκλέχτηκε βουλευτής 8 φορές: το 2004, το 2007, το 2009, το Μάιο του 2012, τον Ιούλιο του 2012, τον Ιανουάριο του 2015, τον Σεπτέμβριο του 2015 και το 2019.



Το 2007 ορίστηκε υπεύθυνος του Τομέα Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2009 ορίστηκε Υπεύθυνος του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο κόμμα του. Το 2011 του ανατέθηκε η ευθύνη του Τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.



Την περίοδο 2001 - 2002 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Διατέλεσε Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 2007 - 2009 και Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης το 2009.



Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 14 Μαρτίου 2013. Κατά την διάρκεια της θητείας του έκανε αποδεκτή απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έκρινε μη συμβατή με τον νόμο την μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στην Διεύθυνση Ναοδομίας της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών και έτσι κατέστησε αυθαίρετα όλα τα εκκλησιαστικά κτίσματα που κτίστηκαν από το 1988 και μετά. Μετά από μερικούς μήνες ψηφίστηκε ο Ν. 4178/2013 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης», ο οποίος νομιμοποίησε αυθαίρετα κτίσματα, μεταξύ άλλων αυτά που ανήκουν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται ως λατρευτικοί χώροι γνωστών θρησκειών.



Στις Βουλευτικές Εκλογές του 2019 επανεξελέγη Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και ακολούθως με πρόταση του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.



Στις 5 Ιανουαρίου 2021 ορκίστηκε Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης.



Στις 21 Μαρτίου 2025 με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε νέος Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία.



