Την Κέρκυρα, που έδωσε στην Πλεύση Ελευθερίας το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές με 6,39%, θα επισκεφθεί σήμερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται για τον 3ο σταθμό για τον Οκτώβριο, μετά τον Έβρο (3-4 Οκτωβρίου) και την Ήπειρο (15 Οκτωβρίου), των περιοδειών που πραγματοποιεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε ολόκληρη τη χώρα, για να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους και να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με κομματική ανακοίνωση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα επισκεφτεί το νησί τόσο με τη δικηγορική ιδιότητά της, για να υπερασπιστεί πολίτες που αγωνίζονται για το περιβάλλον και τη δημοκρατία, όσο και με την πολιτική ιδιότητά της. Θα συναντήσει πολίτες, φορείς, εκπροσώπους εργαζομένων, φίλους και μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς διατηρεί ισχυρές σχέσεις φιλίας με το νησί.

Η ίδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Κέρκυρα τόσο για την υπεράσπιση ενεργών πολιτών και περιβαλλοντικών κινημάτων, όσο και για κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και λαϊκής περιουσίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνδέεται με την Κέρκυρα με ιδιαίτερους συναισθηματικούς και οικογενειακούς δεσμούς. Ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος υπήρξε πολιτικός κρατούμενος στις φυλακές της Κέρκυρας επί Χούντας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας:

Άφιξη στο αεροδρόμιο Κέρκυρας

8.30 πμ: Δηλώσεις στα ΜΜΕ από το αεροδρόμιο Κέρκυρας

8.45 πμ: Ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ Κέρκυρας

9.00 πμ: Σύντομη βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας

10.30 πμ: Δικαστήρια Κέρκυρας, όπου θα στηρίξει πολίτες και κινήματα που μάχονται για το περιβάλλον

12.30 μμ: Συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας στο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας

2.30 μμ: Συνάντηση με εργαζόμενους στη ΔΕΗ

3.20 μμ: Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Start Tv Κέρκυρας με την δημοσιογράφο Ηρώ Λέλλα

4.15 μμ: Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Κέρκυρας και συναντήσεις με τους εργαζόμενους ιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό

5.15 μμ: Συνάντηση με τον δήμαρχο Κέρκυρας στο δημαρχείο και ενημέρωση για τα προβλήματα της πόλης και του νησιού

6.15 μμ: Συνάντηση με πολίτες, φίλους και μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας στο Καφέ Vittory

Πηγή: skai.gr

