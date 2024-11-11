Μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα, την Παρασκευή, ο Χακάν Φιντάν μίλησε στην τουρκική εφημερίδα Milliyet:

«Eίχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε διεξοδικά τις διμερείς μας σχέσεις με τον αγαπημένο μου φίλο Γιώργο. Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με θετική ατζέντα.

Είμαστε και γείτονες και σύμμαχοι. Φυσικά, υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των χωρών μας σε ορισμένα θέματα. Ωστόσο, αυτό δεν μας εμποδίζει να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τα θέματά μας με ψυχραιμία.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ευημερία του λαού μας με μια προσέγγιση 'καζάν-καζάν' βελτιώνοντας τις σχέσεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις στο πλαίσιο των αρχών καλής γειτονίας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Κατά την επίσκεψή μου στην Αθήνα, συζητήσαμε επίσης τις προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα με τη συμμετοχή των ηγετών μας.

Ο πρόεδρός μας επισκέφθηκε την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2023. Πιστεύω ότι η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη τον Ιανουάριο θα επιταχύνει επίσης τις σχέσεις μας.

Πηγή: skai.gr

